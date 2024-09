El Presidente asegura que son “de risa” las críticas de Zedillo a la Reforma Judicial

Apenas el pasado 15 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, puso fin a un veto autoimpuesto para no hablar sobre la situación política del país y se posicionó en contra de la Reforma Judicial recientemente aprobada y promulgada, al calificarla como “una felonía histórica” y señalarla de ser un instrumento cuyo fin es la destrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF).

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la mañana de este martes que son “de risa” las recientes críticas que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000, contra la Reforma Judicial, y aseguró que sus opositores tienen derecho a manifestarse porque ahora sí se vive en “una auténtica democracia”.

“Viene, traen a [Ernesto] Zedillo para decir que ya es una dictadura México y es de risa. Es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, no, no. Actúa en ese sentido de manera responsable”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Posteriormente, López Obrador pidió que se proyectara la publicación que escribió uno de los reporteros que estaba en la “mañanera” sobre el expresidente mexicano. “‘¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo’. Pero ahí hay que agregar que los maiceó muy bien. ‘¿Quién hizo el Fobaproa? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo’”, leyó.

“¿Quién traicionó a [Carlos] Salinas? Zedillo. Eso no lo dices tú, lo digo yo. ‘¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia?’. Falta. ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Zedillo”, agregó.

“Pero esos son los que representan a la oposición. Tienen todo su derecho de manifestarse porque vivimos ahora sí en una auténtica democracia. No es dictadura, no es dicta-blanda y tampoco es oligarquía como era antes, el Gobierno de una minoría con fachada de democracia. Ahora es una democracia auténtica, verdadera, y les cuesta trabajo aceptarlo porque para ellos el pueblo no existía. Así”, afirmó el mandatario mexicano.