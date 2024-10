“Le dicen ‘El Tres M’: Marko, mediocre y miserable”, revira Calderón a líder del PAN

Ante los cuestionamientos, Calderón calificó la sentencia contra García Luna como penosa, y siguió insistiendo en que no sabía sobre sus actividades delictivas, a pesar de las múltiples pruebas que demuestran lo contrario. “El Juez Cogan ha sido duro y ha dicho ‘usted tiene una doble vida’; bueno, yo conocí una de las vidas de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra a tiempo”, aseguró.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa respondió con un chiste la solicitud del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, sobre si supo de las actividades criminales de Genaro García Luna, su Secretario de Seguridad Pública y quien ayer fue condenado a 38 años de prisión por cargos de conspiración y narcotráfico.

“Caray, eso muestra la falta de liderazgo que ha arruinado al PAN… Y de Marko, pues por eso le dicen ‘el tres emes’ ¿no?, ‘Marko, mediocre y miserable’”, expresó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

La declaración surge como respuesta a la conferencia de prensa que sostuvo ayer Marko Cortés, quien comentó que el examandatario, también de origen panista, debería de dar una explicación de por qué invitó a García Luna formar parte de su Gabinete federal, así como lo que pasó para que dicho exfuncionario “se coludiera”.

“Él tendría que explicar si se enteró o, si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Porque al final de cuentas, el Ejecutivo federal es responsable también de su equipo de Gobierno”, añadió.

Ciro le pregunta a Felipe Calderón por las declaraciones de Marko Cortés y Ricardo Anaya Cortés sobre Genaro García Luna. Se avienta un shoot de bacacho y se pone a dar maromas hablando hasta del Seguro Popular y explicando porqué a Marko le dicen el 3M. Del tema del narco, nada. pic.twitter.com/8AnBRAUadj — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 17, 2024

El comentario desató la respuesta de los cercanos del expresidente. Javier Lozano, en cuyo sexenio fue Secretario del Trabajo y Previsión Social, señaló que, Cortés como aún dirigente del PAN, debe de pedirle cuentas al Gobierno en turno, aludiendo al de Andrés Manuel López Obrador.“Los mismos que denunciaron a García Luna lo hicieron con AMLO. Pero tu pequeñez te gana”, sentenció.

Por su parte, Ernesto Cordero Arroyo, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social aseguró que al presidente del blanquiazul le hace falta “autocrítica”. “Todos los indicadores de buen de Gobierno son favorables a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Eres tan pequeño que no te das cuenta… La vergüenza del PAN eres tú”, escribió en sus redes sociales.

Ante los cuestionamientos, Calderón calificó la sentencia contra García Luna como penosa, y siguió insistiendo en que no sabía sobre sus actividades delictivas, a pesar de las múltiples pruebas que demuestran lo contrario. “Es una situación compleja, difícil, penosa; me duele mucho lo que ha pasado… El Juez Cogan ha sido duro y ha dicho ‘usted tiene una doble vida’; bueno, yo conocí una de las vidas de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra a tiempo”, aseguró.

“Yo inicio el Gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo porque insisto: esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo”, explicó.

Calderón minimizó el haber puesto como encargado de seguridad de millones de mexicanos a García Luna, e intentó diluir su responsabilidad, arguyendo que la estrategia de seguridad no recaía en una sola persona. “La verdad es que más allá de limitaciones a ciertos errores, deslealtades que puede haber en cualquier Gobierno en general, esa es la estrategia correcta enfrentar a los criminales, construir instituciones de seguridad y justicia, y recomponer el tejido social”, añadió.

“A mí lo que me queda es darle una explicación a la gente de esta estrategia, darle una explicación de la manera en que integré en mi propio equipo que vino gente que era la que guardaba el perfil, con la además tenía una interacción continua, cotidiana, y era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia tanto mexicanas como extranjeras”, insistió.

Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a casi 39 años en Estados Unidos por cinco cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a las autoridades.

Durante la audiencia celebrada ayer en Brooklyn, Nueva York, el Juez Brian Cogan dictaminó 38 años por cuatro cargos, y seis meses adicionales por el quinto cargo a García Luna. El exfuncionario de Calderón pasará 466 meses en prisión.

De acuerdo con Jesús García, editor de Política del diario La Opinión de Los Ángeles y quien estuvo presente en la Corte de Brooklyn, en NY, García Luna también recibió una multa de dos millones de dólares, así como cinco años de libertad condicional y seis meses de prisión sumados a la sentencia central por el delito de mentir a las autoridades federales.