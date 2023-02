AMLO debilita a Alianza del Pacífico por no entregar presidencia, está obligado: Perú

Este viernes, López Obrador rechazó entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico debido a que el mandatario mexicano no quiere “legitimar” a un Gobierno, el de Dina Boluarte, al que consideró “espurio”, por lo que consultará con el Grupo de Río qué es lo que se debe hacer.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La Cancillería de Perú respondió este sábado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de buscar debilitar a la Alianza del Pacífico al negarse a entregar y con ello politizar la presidencia pro tempore, que debía dar a aquel país este año.

“El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se niega a cumplir con la obligación que vincula a su Estado de transferir la PPT al Perú, porque ha decidido apoyar el golpe de Estado del entonces Presidente Pedro Castillo (…) y subsecuentemente cuestiona el proceso constitucional que condujo a la toma de posesión de la presidenta de la república, señora Dina Boluart”, señaló en un comunicado la dependencia peruana.

“Con ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se aparta de los principios contenidos en el Acuerdo Marco referidos a la democracia y el Estado de derecho y ha politizado a la Alianza del Pacífico, con el único fin de debilitarla. El traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico al Perú no es una concesión, es una obligación contenida en un tratado que vincula a los cuatro países que integran la Alianza”, añadió duramente el Gobierno peruano.

Este viernes, López Obrador rechazó entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que estaba fijada para el pasado mes de enero para Perú, cuando ya había iniciado la crisis política actual en el país andino, debido a que el mandatario mexicano no quiere “legitimar” a un Gobierno, el de Dina Boluarte, al que consideró “espurio”, por lo que consultará con el Grupo de Río qué es lo que se debe hacer.

“Ahí está lo de la presidencia, le voy a dar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard] que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos. Yo no quiero entregar a un Gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo Río, vamos a notificarlo, para ver qué opinión tienen”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

“Si ellos dicen ‘entreguen la presidencia’ lo hacemos, pero sí haré consulta, no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer, es contrario a las libertades, contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso”, añadió, en referencia a los países de Latinoamérica y el Caribe que integran dicho mecanismo.

🚨#ÚLTIMAHORA | Dina Boluarte, presidenta de Perú, acusa a AMLO de no querer entregar la Presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico por seguir apoyando a Pedro Castillo. pic.twitter.com/CIqXqwyb53 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 16, 2023

Por su parte, la Cancillería peruana asegura este sábado que el Gobierno mexicano “ha continuado ejerciendo la PPT de facto“, por lo que “los trabajos del mecanismo están paralizados, producto de la politización de la que está siendo objeto por primera vez en su historia”. “Esta situación ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región a la Alianza del Pacífico”, insistió.

Por ello, el Gobierno del Perú reiteró su “rechazo a los actos de injerencia del Presidente de México en su proceso político interno, y su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos. Corresponde a los peruanos encontrar un derrotero de solución a nuestros problemas sin interferencias ni injerencias externas, y lo venimos haciendo dentro del marco de nuestra Constitución Política”.

López Obrador detalló el viernes desde Palacio Nacional que, cuando se iba a dar el cambio de la presidencia de la Alianza del Pacífico, no le permitieron salir al entonces Presidente Pedro Castillo salir de Perú. “Luego, íbamos a visitr nosotros y lo detuvieron por esto que considero un golpe de estado técnico, aunque también han utilizado a la policía. Yo creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, no se respetó la voluntad del pueblo”, completó.