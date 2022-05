ONU recorta de 4% a 3.1% su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2022

Naciones Unidas, 18 may (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rebajó hoy del cuatro por ciento al 3.1 por ciento su previsión de crecimiento para la economía mundial este año como consecuencia de la guerra en Ucrania, que está agravando el problema de la inflación y amenazando la frágil recuperación de la crisis de la COVID-19.

En una revisión de su informe de perspectivas económicas, la ONU estima que las principales economías del mundo se verán claramente afectadas por el conflicto y progresarán por debajo de lo esperado: un 2.6 por ciento en el caso de Estados Unidos, un 2.7 por ciento en la Unión Europea (UE) y un 4.5 por ciento en China.

Además, pronostica que la economía de Ucrania se hundirá en 2022 entre el 30 por ciento y el 50 por ciento como resultado de la guerra y que la de Rusia se contraerá un 10.6 por ciento por las duras sanciones que se le han impuesto en respuesta a la invasión del país vecino.

The war in Ukraine has put the fragile economic recovery from #COVID19 in jeopardy.

Amid rising global inflation, @UNDESA's latest #WorldEconomyReport revises worldwide growth estimates downwards for 2022.

Details: https://t.co/bIeTdOwm59 pic.twitter.com/WIv2dbTmUn

— United Nations (@UN) May 18, 2022