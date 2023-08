“Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dice Marcelo Ebrard

Esta mañana, el Presidente López Obrador dijo que tiene una plena confianza en quienes llevan a cabo el proceso interno de la izquierda para la selección de la candidata o el candidato Presidencial 2024, y dijo que no existe posibilidad de una ruptura dentro del movimiento.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo). – El excanciller mexicano Marcelo Ebrard Causubón dijo hoy, frente al Instituto Nacional Electoral (INE), que no piensa renunciar al partido de fundado por Andrés Manuel López Obrador, Morena, porque ganará la encuesta interna para la candidatura presidencial. El exsecretario de Estado se inscribió a esa fuerza política formalmente el 30 de julio de 2022.

“Los que quieren que me vaya son los que están perdiendo, nosotros vamos por buen camino. Si permiten, cosa que creo que va a ocurrir, que la gente decida libremente en una boleta –cosa que planteamos desde un principio–, no tengo la menor duda de que voy a ganar”, dijo el también exjefe de Gobierno afuera de las instalaciones del INE, donde pagó una multa de 10 mil pesos.

“Entonces no me voy a ir a ningún lado, si me denunció el Movimiento, el Diputado de Movimiento Ciudadano. Son los que más denuncias presentan contra un servidor, no me voy a ir a ningún lado, no se quién se quiera a ir a otro lado. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, reiteró.

🚨#ÚLTIMAHORA | Marcelo Ebrard anuncia que no dejará Morena ni pretende irse a Movimiento Ciudadano. Pero acusa al partido guinda de estar haciendo cosas ilegales con la encuestas pic.twitter.com/tp4VX3eiTo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 18, 2023

El jueves, la Comisión de Elecciones de Morena realizó el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena y aliados en el proceso de 2024. Los nombres de las encuestadoras elegidas serán revelados hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados, informó Mario Delgado.

Sin embargo, la representante de Marcelo Ebrard, la Senadora Malú Mícher, no firmó el acuerdo. Además, Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Ricardo Monreal, así como Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, firmaron “bajo reserva”. Es decir, tres de los cuatro aspirantes morenistas mostraron desacuerdos con la selección.

Sobre este tema, Ebrard dijo este viernes: “El día de ayer me informó la Senadora Malú que fue muy largo el proceso y al final del día se decidió no suscribir esa acta hasta que no quede de plena satisfacción de los que participamos. El día de hoy van a seguir en conversaciones para resolver que haya una adecuada representación”.

“¿Por qué estaríamos inconformes? Porque hay que revisar la elegibilidad de las encuestadoras, garantizar que las que estén –al final quedan cuatro– efectivamente cumplan todos los requisitos que se dijeron, eso debería quedar yo estimo hoy, es muy importante. El Plan A es que se cumpla y tiene que cumplir”, indicó el excanciller.

Además, insistió en que sus denuncias de acarreo y otros posibles delitos en el proceso interno de Morena “es de buena fe”. “Para nosotros es decir lo que es, nos apegamos a la verdad: no al acarreo, no ofrecer apoyos o amenazar con retirarlos, eso tiene que desaparecer, eso no puede ser en Morena”, señaló.

“No me atrevería a decir algo así si no fuera verdad. Donde tu preguntes es lo que está sucediendo, pensamos que eso se debe a la precupación de incidir en un procesi cuando el mismo Presidente no permitirá eso. Sorprende que [Gerardo] Fernández Noroña casi pida mi expulsión como si fuera el PRI de los años 80”, aseveró.

Por último, reiteró su pedido de que se respete la palabra del Presidente. “Que permitan que la militancia elija libremente, no tengo duda que en esa lucha vamos a ser vencedores”.

“NO VEO MANIPULACIÓN”: AMLO; NO HABRÁ RUPTURA, AÑADE

El Presidente López Obrador dijo esta mañana que tiene una plena confianza en quienes llevan a cabo el proceso interno de la izquierda para la selección de la candidata o el candidato Presidencial 2024, y dijo que no existe posibilidad de una ruptura dentro del movimiento a pesar de que Ebrard Casaubón ha denunciado un presunto fraude desde los tres niveles de Gobierno para beneficiar a Claudia Sheinbaum Pardo. “Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios”, dijo.

“Le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del Movimiento de Transformación, son gente responsable, todos, los cinco hombres y una mujer, muy responsables, de lo mejor, y respaldo el trabajo de los dirigentes”, indicó el mandatario en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre las posibles denuncias contra el proceso, dijo que “están en su derecho”. “Nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza, yo voy a respetar la decisión que tome la gente, voy a apoyar el resultado de las encuestas”, reiteró.