“No hay cabida para ambiciosos vulgares”: AMLO. “Confío en quienes llevan el proceso”

El jueves, la Comisión de Elecciones de Morena realizó el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena y aliados en el proceso de 2024, pero la representante de Ebrard se negó a firmar el acuerdo y los representantes de Adán Augusto y Monreal lo hicieron “bajo reserva”.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que tiene una plena confianza en quienes llevan a cabo el proceso interno de la izquierda para la selección de la candidata o el candidato Presidencial 2024, y dijo que no existe posibilidad de una ruptura dentro del movimiento a pesar de que Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera su Canciller, ha denunciado un presunto fraude desde los tres niveles de Gobierno para beneficiar a Claudia Sheinbaum Pardo. “Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios”, dijo.

“Le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del Movimiento de Transformación, son gente responsable, todos, los cinco hombres y una mujer, muy responsables, de lo mejor, y respaldo el trabajo de los dirigentes”, indicó el mandatario en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre las posibles denuncias contra el proceso, dijo que “están en su derecho”. “Nada más que yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza, yo voy a respetar la decisión que tome la gente, voy a apoyar el resultado de las encuestas”, reiteró.

Además, dijo que no ve “en ningún caso que haya manipulación”. “Lo que existe es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo lo que es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el Presidente”, completó. Cuestionado por la prensa sobre si podría haber ruptura, aseveró: “No hay ninguna posibilidad. Completamente. Hay unidad en el pueblo”.

“El pueblo está actuando con mucha responsabilidad, y no sólo el pueblo, el que apoya la transformación. Ayer hablaba de eso: todos los gobernadores respetando el no meterse, todos. Yo voy a a respetar el resultado. El pueblo está muy avispado, más informado que nosotros. Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios”, subrayó.

Por último, dijo que este caso es el último que los medios intentan hacer más grande de lo que es, como ya sucedió con la polémica por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de Educación Básica. “Ya no les sirvió lo de los libros de texto, ¿ahora que viene? Lo de las diferencias entre aspirantes, y no les va a funcionar. ¿qué va a venir? Otra cosa, cualquier otra. y así va a ser, pero no pasa nada, al contrario, es didáctico, pedagógico, nos ayuda a seguir creando conciencia”, concluyó.