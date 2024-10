Jackie Chan y Ralph Macchio protagonizarán una nueva película de Karate Kid

La nueva película de Karate Kid muestra su primer póster en el que vemos caracterizado a Jackie Chan como mentor.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 18 de octubre (ASMéxico).- Hay clásicos que se resisten a sufrir el paso del tiempo. Entre ellas se encuentran algunas marcas como la que tenemos hoy entre manos. Se trata de Karate Kid: Legends, el nuevo capítulo de la saga que se estrenará en cines el 30 de mayo de 2025. Tras haber conocido recientemente su título oficial, ahora vemos la primera imagen de sus protagonistas caracterizados para la película. Podrás verla a continuación.

PÓSTER OFICIAL

En el póster oficial aparecen los tres protagonistas a todo lujo de detalles. Sorprende el rostro de Jackie Chan, quien ya no puede esconder las canas que peina. Se le ve golpeado por los años, sobre todo para su personaje en la ficción. Quién sabe si será la última vez que le veamos en el papel de mentor. Junto a él aparece Ralph Macchio, que se sumo al plantel de intérpretes.

Abajo, de torso completo, podemos ver a Ben Wang preparado para dar rienda suelta a sus conocimientos sobre las artes marciales. El joven interpretará al nuevo pupilo de Chan en una historia de la que todavía no se conocen detalles concretos. Lo que sí podemos sacar claro del póster es que se respira un aire de ‘Karate Kid’ como hacía años que no se respiraba.

La película comenzó su rodaje el pasado 3 de abril y todavía no se ha confirmado si el trabajo ha finalizado. Sabemos que en la dirección se encuentra Jonathan Entwistle, desconocido para el perfil de Hollywood, pero que tiene en su haber la dirección de varios episodios de la serie The End of the F***ing World’(2017-2019) y las películas ‘Esta mierda me supera’ (2020) y ‘Por un mañana mejor’ (2023).

