Más de 12 mil personas son atendidas ante quejas contra comercios por el Buen Fin

La Ciudad de México es una de las entidades con mayor número de inconformidades, con 58 casos; mientras que en el Estado de México y Jalisco, se han registrado 25 en lo que va del Buen Fin.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuperó, hasta la mañana de este lunes, alrededor de un millón 280 mil pesos a favor de las y los consumidores en lo que va del Buen Fin 2024, luego de atender 275 inconformidades, de las cuales 208 se han conciliado.

Al corte de las 10 de la mañana de hoy, la autoridad ha orientado a 12 mil 218 personas, quienes solicitaron asesoría sobre los trámites que lleva a cabo la Profeco, así como el proceso para inconformarse por incumplimiento de ofertas, promoción y plazos de entrega; también por la cancelación de compra, productos equivocados y no respetar el precio anunciado, entre otros motivos.

“Este último día del Buen Fin inicia con 275 inconformidades atendidas, las cuales son un acumulado desde el 15 de noviembre. De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención”, indicó en un comunicado de prensa.

#BoletínDePrensa La Profeco informa que se ha orientado a 12,218 personas consumidoras que solicitaron asesoría para presentar quejas por incumplimiento de ofertas, promociones, plazos de entrega, cancelación de compras, recibir productos equivocados, precios no respetados, entre… pic.twitter.com/Nup3YLXkPZ — Profeco (@Profeco) November 18, 2024

De acuerdo con la Profeco, la Ciudad de México es la entidad donde se han presentado el mayor número de inconformidades, ya que se ha dado seguimiento a 58 casos; mientras que en el Estado de México y Jalisco, se han registrado 25 en cada una. Posteriormente, le sigue Veracruz con 20; Coahuila con 15; Nuevo León con 13; y Oaxaca con 11.

El trabajo que ha realizado el personal de la Profeco a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor, ha permitido que se recupere un monto de un millón 287 mil 514 pesos a favor de las personas afectadas durante este Buen Fin.

En este último día de ofertas y promociones, la Profeco hizo un llamado a las y los consumidores de denunciar a los proveedores que no cumplan con sus obligaciones, de las cuales destacan no respetar los precios anunciados o tiempos de entrega de un producto, y si estos cuenta con defectos.

¿QUÉ TIENDAS HAN RECIBIDO MÁS QUEJAS EN EL BUEN FIN?

La lista de establecimientos con mayor inconformidades durante esta edición del Buen Fin son:

Walmart

Coppel

Bodega Aurrera

Soriana

Sam’s Club

Sears

Liverpool

Chedraui

Elektra

Movistar

Las principales quejas de los consumidores en los primeros dos días del Bien Fin 2024 fueron:

No respetar el precio anunciado (25 reclamos).

Incumplimiento de oferta (24 reclamos).

Incumplimiento de promoción (18 reclamos).

Cancelación de la compra (15 reclamos).

Negativa a entregar el producto (10 reclamos).

¿CÓMO LEVANTAR UNA QUEJA ANTE LA PROFECO?

–Los consumidores pueden denunciar cualquier anomalía durante el Buen Fin 2023 al correo [email protected], el cual atenderá todas las quejas.

–Si el establecimiento donde vas a comprar no quiere respetar el precio del producto, la Profeco también pone a disposición de los usuarios los teléfonos 55 55 68 87 22 y 800 468 87 22 en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

–La Profeco contará con brigadas itinerantes para que en caso de que no se pueda realizar la conciliación telefónica, un grupo de verificadores acudirá directamente a los establecimientos denunciados para que la conciliación sea en sitio.

–Se ampliará el horario de atención del teléfono del consumidor y en las 38 oficinas de la Profeco en el país, de 9 de la mañana a 9 de la noche para dar asesorías, conciliaciones inmediatas, que tarden de 15 minutos a un día para que antes de que concluya el Buen Fin se tenga más del 90 por ciento de las reclamaciones ya conciliadas.

–Se instalarán 163 módulos de atención en los principales centros comerciales y los nueve aeropuertos con mayor afluencia.

–Se contará con un monitoreo de publicidad en los diferentes medios masivos de difusión para evitar que se publicite información engañosa que pueda inducir al consumidor a un error por la forma exagerada en que se presenta o por exaltar cualidades que los productos no tienen.