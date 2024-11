Sean Duffy, conductor de Fox Business, es nombrado Secretario de Transporte de EU

SEn Duffy trabajó como Fiscal especial y de distrito del condado de Ashland. Posteriormente, ganó las elecciones al Congreso como parte de una ola del Tea Party en 2010.

West Palm Beach, Florida, EU (AP) — El Presidente electo Donald Trump dijo el lunes que nombró al exrepresentante de Wisconsin, Sean Duffy, como su candidato para Secretario de Transporte, mientras continúa presentando candidatos para su gabinete.

Duffy es una ex estrella de reality shows que fue uno de los defensores más visibles de Trump en los noticieros por cable, una preocupación primordial para el Presidente electo, que se centra en los medios. Duffy sirvió en la Cámara de Representantes durante casi nueve años, fue miembro del Comité de Servicios Financieros y presidente del subcomité de seguros y vivienda. Dejó el Congreso en 2019 y es copresentador de “The Bottom Line” en Fox Business.

En su anuncio, Trump señaló que Duffy está casado con una presentadora de Fox News y lo llamó “el esposo de una mujer maravillosa, Rachel Campos-Duffy, una ESTRELLA en Fox News”.

Duffy es hasta ahora el segundo presentador de televisión afiliado a Fox que Trump ha nombrado para su gabinete. La semana pasada, Trump anunció su elección del presentador de Fox News, Pete Hegseth, para que se desempeñe como su Secretario de Defensa.

🚨BREAKING: Trump just nominated Sean Duffy as The Secretary of Transportation: “He will prioritize Excellence, Competence, Competitiveness and Beauty when rebuilding America’s highways, tunnels, bridges and airports. He will ensure our ports and dams serve our Economy without… pic.twitter.com/vLk2cn31bB — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 18, 2024

Trump dijo que Duffy utilizará su experiencia y las relaciones que ha construido a lo largo de los años en el Congreso “para mantener y reconstruir la infraestructura de nuestra nación y cumplir con nuestra misión de marcar el comienzo de la era dorada de los viajes, centrándose en la seguridad, la eficiencia y la innovación. Y lo que es más importante, mejorará enormemente la experiencia de viaje de todos los estadounidenses”.

En 2022, Duffy descartó postularse para Gobernador de Wisconsin a pesar de los pedidos de Trump para que se presentara, diciendo que necesitaba cuidar a sus nueve hijos, incluido su hijo menor, que tenía una afección cardíaca.

Es un exdeportista leñador y colaborador frecuente de Fox News. Apareció en el programa de MTV “The Real World: Boston” en 1997. Conoció a su esposa en el set de “Road Rules: All Stars” de MTV en 1998.

No es inusual en el mundo de Trump que haya tenido un pasado en la telerrealidad antes de participar en política. El expresidente lanzó su carrera política después de su exitoso reality show, “ The Apprentice ”.

Ladies and Gentlemen this is your new Secretary of Transportation. LET’S FREAKING GO 🇺🇸 Welcome Aboard Sean Duffy 👏 pic.twitter.com/30eQ5cAoxU — Marjorie Taylor Greene Press Release (Parody) (@MTGrepp) November 18, 2024

Duffy, después de su paso por la telerrealidad, trabajó como Fiscal especial y de distrito del condado de Ashland. Ganó las elecciones al Congreso como parte de una ola del Tea Party en 2010.

Cuando se postuló por primera vez, Duffy era considerado un perdedor, pero atrajo la atención nacional por sus anuncios de campaña, en los que se ponía una camisa de franela roja y talaba árboles. Les dijo a los votantes que provenía de una “larga estirpe de leñadores” y que llevaría su hacha a Washington.

Ocupó el cargo hasta que renunció en 2019.

El Departamento de Transporte supervisa el complejo sistema de transporte del país, incluidos los oleoductos, los ferrocarriles, los automóviles, los camiones, las aerolíneas y los sistemas de transporte público, así como la financiación federal para las carreteras.

JUST ANNOUNCED🚨 Sean Duffy Nominated by Trump as Secretary of Transportation ❤️🚨 pic.twitter.com/waVhInMDQr — Rage (@CryptoRickRoll) November 18, 2024

Si se confirma su nombramiento, Duffy asumiría el cargo en un momento de enormes cambios, especialmente en las carreteras del país. Las muertes por accidentes de tráfico siguen cerca de niveles récord en un momento en el que se están introduciendo nuevas tecnologías que podrían ayudar a hacer más seguras las carreteras. Varias empresas están implementando robotaxis autónomos e incluso semirremolques sin conductor sin regulaciones federales específicas. Y la incipiente transición de los vehículos de gasolina a los eléctricos presenta sus propios problemas de seguridad, especialmente con incendios de baterías que pueden ser difíciles de extinguir.

El departamento incluye la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, que regula a los fabricantes de automóviles, incluido Tesla, de Elon Musk. El departamento establece estándares de ahorro de combustible para automóviles y camiones y regula la industria de las aerolíneas a través de la Administración Federal de Aviación, que está lidiando con una escasez de controladores de tráfico aéreo para garantizar el flujo seguro y ordenado de los viajes aéreos.

Nicholas Calio, presidente y director ejecutivo de Airlines for America, dijo que la asociación estaba “encantada” por la elección de Duffy.

“El congresista Duffy tiene una trayectoria comprobada de lograr resultados y estamos ansiosos de colaborar con él en temas clave que impactan a la industria aérea estadounidense”, dijo Calio.

NEW Donald Trump taps Fox Business host and former GOP Congressman Sean Duffy to be Secretary of Transportation. pic.twitter.com/W6MoYe483t — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 18, 2024

Trump ha criticado los vehículos eléctricos por ser caros y poco fiables y ha calificado de “locura” la política del presidente Joe Biden de promoverlos. También ha dicho que la fabricación de vehículos eléctricos destruirá puestos de trabajo en la industria automovilística y ha afirmado falsamente que los coches a batería no funcionan en climas fríos y no pueden recorrer largas distancias.

Trump ha suavizado su retórica sobre los vehículos eléctricos en los últimos meses después de que Musk lo respaldara e hiciera una intensa campaña para su elección.

Aun así, los funcionarios de la industria esperan que Trump intente frenar el cambio hacia los autos eléctricos, y se informa que un crédito fiscal para las compras de vehículos eléctricos está entre los que la administración Trump podría buscar eliminar el próximo año.

En su declaración, Trump dijo que Duffy “daría prioridad a la excelencia, la competencia, la competitividad y la belleza al reconstruir las carreteras, túneles, puentes y aeropuertos de Estados Unidos”. Trump, durante su campaña para la Casa Blanca, a veces se quejaba del estado de los viajes aéreos en particular, lamentando que los “antes venerados aeropuertos” del país sean un “desastre sucio y abarrotado”.

Trump dijo el lunes que Duffy “volverá a hacer que nuestros cielos sean seguros eliminando la DEI para pilotos y controladores de tráfico aéreo”. DEI se refiere a programas de “diversidad, equidad e inclusión”.

Pero este no es el único caso de la llegada de un conductor de televisión a la Casa Blanca. Donald Trump anunció la semana pasada que Pete Hegseth, un veterano del país y conductor del canal Fox News (con itálicas), encabezará el Departamento de la Defensa.

El republicano decidió el martes reforzar su equipo de seguridad nacional al anunciar que nominará al presentador de Fox News y veterano del ejército Pete Hegseth para que sea el titular del Pentágono, sede del Departamento de Defensa.

Trump está desplegando un flujo constante de nombramientos y nominaciones para su próxima administración, trabajando hasta ahora a un ritmo más rápido y sin tanto dramatismo como su primera transición después de su victoria en 2016. Su selección de Hegseth, que carece de experiencia militar de alto nivel o en Seguridad Nacional, seguramente generará preguntas sobre sus calificaciones para dirigir el Departamento.

Hegseth, de 44 años, es copresentador de “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel y ha sido colaborador de la cadena desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien hizo apariciones regulares en el programa.