AMLO pide no hacer “politiquería” por el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles no hacer politiquería en el caso del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, quienes el fin de semana pasado se llevaron a un bebé del sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos, bajo el argumento de un permiso de convivencia.

“Lo de Nuevo Léon tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber propósitos politiqueros”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Además, el mandatario federal agregó: “nosotros no nos vamos a pelear. Que cada quien haga su juicio. Actuemos con criterio”.

López Obrador también se dijo estar contento por el cambio de mentalidad en la ciudadanía con respecto a este tipo de asuntos públicos.

“Me da mucho gusto que vayamos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que vayamos aprendiendo a autolimitarnos. Nosotros mismos, que nadie nos imponga nada, que no nos censuren, que no nos digan qué está bien o qué está mal. Que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde llegar para no afectar a otros”, añadió.

La polémica comenzó el fin de semana, cuando Mariana Rodríguez, quien tiene 2.2 millones de seguidores en Instagram, se llevó al niño a su casa con un presunto permiso para pasar el fin de semana con él y mostrarlo en sus redes sociales.

Ante ello, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su “profunda preocupación” por la “nula perspectiva de derechos de la niñez”, mientras que Save the Children denunció un posible delito de trata de personas.

Por su parte, el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) del Gobierno avisó que investiga el “supuesto proceso de adopción por un fin de semana” que realizaron el Gobernador y su esposa.

3/10 El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como:

– Derecho a la vida privada

– Derecho a la identidad

— SavetheChildrenMx (@SaveChildrenMx) January 17, 2022

Además, informó que pidió información a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que “se determinarán las medidas que resulten procedentes”.

En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León anunció una queja por la decisión del Gobernador de la entidad y su esposa de “adoptar” al menor.

En un comunicado, el organismo indicó que solicitó a la dependencia estatal “adoptar medidas pertinentes, tendentes a garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad que se encuentran en guardia y custodia del DIF”.

