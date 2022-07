CNDH activa la Alerta 6 por agresiones contra periodista Rubén Haro Madero en Sonora

La agresión armada dirigida al reportero de Cajeme ocurrió en Sonora.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activó la Alerta 6 por las agresiones en contra del periodista Rubén Haro Madero, propietario del portal Noticia en la Red, el pasado 17 de julio.

Debido al ataque, el periodista Haro Madero pidió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sonora y solicitó el ingreso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo, la CNDH llamó a las autoridades competentes a actuar con diligencia y “agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tomando en cuenta la voz del periodista y las circunstancias del caso”.

La Alerta 6 o Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos es una alerta para identificar situaciones urgentes y patrones de violaciones a los derechos humanos hacia defensores y periodistas.

El periodista Rubén Haro fue agredido por personas armadas durante la madrugada del pasado domingo 17 de julio, en Cajeme, Sonora.

“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día [17 de julio] en Ciudad Obregón; gracias a Dios me encuentro ileso, sólo me quedo con el gran susto que me llevé. Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona”, escribió en el portal Noticias en la Red.

El periodista, de 43 años de edad, narró a través de sus redes sociales que los hechos se dieron cuando circulaba de sur a norte sobre la calle 5 de Febrero, por lo que al momento de llegar a la calle Obrero Mundial, una camioneta blanca de la marca Honda se emparejó a su lado y un grupo de desconocidos le disparó en al menos cinco ocasiones.

Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado más de 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional.

Del total, 47 se registraron durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 35 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ya contabilizando los 12 asesinados este año.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país y van nueve en este año.

-Con información de AP