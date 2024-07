Una falla masiva de sistemas afecta a usuarios de bancos, aerolíneas, hospitales...

A raíz de estos fallos, en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación indicó que las aerolíneas United, American, Delta y Allegiant habían parado su actividad.

Por Charlotte Graham-McLay y Elaine Kurtenbach

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP).- Una caída generalizada de Microsoft afectaba el viernes a vuelos, bancos, medios y empresas en todo el mundo.

Los problemas seguían horas después de que la empresa tecnológica dijo que estaba solucionando de forma gradual un problema que afectaba al acceso a las aplicaciones y servicios de Microsoft 365.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike afirmó el viernes que la causa de los problemas que afectan a empresas en todo el mundo no estaban causados por un incidente de seguridad o un ciberataque.

La firma “está trabajando activamente con clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para los servidores de Windows”, explicó el director general de CrowdStrike, George Kurtz, en una publicación en X.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

“Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado, se ha aislado y se ha desplegado una solución”, agregó.

La web DownDectector, que monitorea los fallos en internet notificados por los usuarios, registró crecientes cortes en los servicios de Visa, del sistema de seguridad ADT y Amazon, y en aerolíneas, incluyendo American Airlines y Delta.

En Australia, la prensa reportó que aerolíneas, proveedores de telecomunicaciones y bancos, además de medios de comunicación, tenían problemas al no poder acceder a sus sistemas informáticos. Algunos bancos en Nueva Zelanda estaban también fuera de servicio.

Microsoft 365 indicó en X que la empresa estaba “trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más rápida” y dijo que observaban “una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio”.

We're aware of an issue with Windows 365 Cloud PCs caused by a recent update to CrowdStrike Falcon Sensor software. This is being communicated under WP821561 in the admin center. (Cont…) — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 19, 2024

La empresa no respondió de inmediato a un pedido de comentarios. Tampoco ofreció más detalles acerca de la causa de la caída del servicio.

Mientras, los problemas reportados por las compañías aéreas y los aeropuertos seguían aumentando.

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación indicó que las aerolíneas United, American, Delta y Allegiant habían parado su actividad.

Compañías aéreas, empresas ferroviarias y cadenas de televisión en Reino Unido sufrían contratiempos por problemas informáticos. Entre los afectados estaban la aerolínea de bajo costo Ryanair, los operadores ferroviarios TransPennine Express y Govia Thameslink Railway, y la televisora Sky News.

We’re currently experiencing disruption across the network due to a Global 3rd party IT outage which is out of our control. We advise all passengers to arrive at the airport at least 3 hours before their scheduled departure time. Cont’d in comments… — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2024

“Estamos sufriendo cortes en toda la red debido a un fallo informático global de terceros que está fuera de nuestro control”, indicó Ryanair. “Aconsejamos a todos los pasajeros que lleguen al aeropuerto al menos tres horas antes de la hora prevista de salida”.

Los aeropuertos australianos reportaron problemas generalizados, con largas filas y pasajeros varados por la desactivación de los servicios de facturación online y las cabinas de autoservicio. En Melbourne, los viajeros hicieron fila durante más de una hora para facturar.

El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam explicó en su web que la caída estaba teniendo un “gran impacto en los vuelos” con origen y destino en el concurrido nudo aéreo europeo. El corte del servicio se produjo en uno de los días de mayor actividad del año en el aeródromo, al inicio de las vacaciones estivales de muchos viajeros.

En Alemania, el aeropuerto de Berlín indicó el viernes en la mañana que “debido a un fallo técnico, habrá demoras en la facturación”, y apuntó que suspendió los vuelos hasta las 10:00 horas, pero no ofreció más detalles, de acuerdo con la agencia noticiosa alemana dpa.

Please contact your airline to find out whether your flight is affected by the worldwide disruption. If your flight has been canceled, please do not come to the airport. pic.twitter.com/fZUpZrOZZk — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) July 19, 2024

En el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma, algunos aviones que se dirigían a Estados Unidos registraban retrasos mientras que otros no se vieron afectados.

Un usuario publicó en X una captura de pantalla de una alerta de la empresa Crowdstrike que informaba de “reportes de caídas en servidores de Windows” relacionados con su plataforma Falcon Sensor. La alerta se publicó en un sitio de Crowdstrike protegido por una contraseña y no pudo ser verificada.