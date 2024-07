EU no aguanta “ni un mes” con la frontera cerrada: AMLO. “No informan bien a Trump”

El Presidente López Obrador enviará la carta la semana próxima “con argumentos, no se trata de pelearnos: se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad”.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el equipo cercano del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump “no le están informando bien” sobre el tema migratorio y la integración económica en América del Norte, por lo que anunció que le enviará una carta.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador dijo que la siguiente semana le enviará una carta al ahora candidato presidencial republicano, a quien definió como “mi amigo”, ya que afirmó que es importante que sepa la importancia de la comunidad migrante en Estados Unidos, así como la integración económica de ambos países y con Canadá.

El mandatario mexicano destacó que el expresidente estadounidense “no puede ni debe” cerrar la frontera que ambos países comparten, esto en alusión a la promesa que Trump hizo el día de ayer en la Convención Nacional Republicana, donde afirmó que la cerrará “desde el primer día” de su mandato.

“Lo que le están diciendo que se puede construir los automóviles en Estados Unidos no se puede, eso significaría entre 15 y 20 mil dólares más para los ciudadanos estadounidenses. No se aguantaría la frontera cerrada un mes, no lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero más a ellos”, comentó desde Palacio Nacional.

Además, señaló que “es una vil mentira” al afirmar que los migrantes llevan droga a los Estados Unidos. Por el contrario, prosiguió López Obrador, la comunidad migrante viaja a dicho país para “trabajar honradamente”.

“Los migrantes convirtieron a esa Nación en una gran potencia, que llegaron e hicieron un país más próspero”, agregó.

El Presidente López Obrador expresó su confianza en que Trump, “como es un hombre inteligente”, cambiará en su manera de pensar.

“[La carta se enviará] con argumentos, no se trata de pelearnos: se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad”, añadió.

Con respecto al atentado que sufrió Trump el pasado 13 de julio, reiteró su condena tras lo ocurrido. “A lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo, como autoridad, en ningún caso, un Presidente, un Jefe de Estado, un Primer Ministro, desaprobó esa acción casi de inmediato”.

El día de ayer, con un tono desafiante y un vendaje sobre la oreja derecha, el expresidente Donald Trump asumió la candidatura presidencial por el Partido Republicano durante un discurso en la Convención Nacional Republicana, donde también aprovechó para amenazar con tomar acciones contra la migración y economía en México.

Al enlistar parte de los problemas que busca resolver en EU, el expresidente Trump dijo que el país enfrenta una “crisis” en migración, a lo que prometió a sus simpatizantes que “desde el primer día” cerrará la frontera sur que comparte con México.

“Es la mayor invasión de la historia. Están llegando de todos los rincones del mundo, no solo de Sudamérica. Vienen de prisiones, vienen cárceles, vienen de instituciones mentales y manicomios”, señaló.

Dos días antes, el candidato presidencial criticó en una entrevista con la revista Business Week, recuperada por el periódico español El País, la entrada de la inversión china en el sector automotriz en México.

De acuerdo con la periodista Isabella Cota, quien retoma la entrevista para El País, el candidato republicano acusó que la industria automotriz china ha implementado plantas de fabricación y ensamble en México para vender los vehículos en Estados Unidos, con los beneficios de pagar menos impuestos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Están sucediendo cosas malas. Algo realmente malo está pasando allá en México. China está construyendo enormes plantas de automóviles. Van a dejar sin trabajo al UAW [Sindicato de Trabajadores Automotrices, en español]. Las están construyendo en México para fabricar autos para venderlos en Estados Unidos, ¿qué ganamos con esto?”, cuestionó.

Además, Trump apuntó que con el Gobierno de Joe Biden, las empresas han optado por ir a México bajo la modalidad del nearshoring, en lugar de mudarse a Estados Unidos, pagar más impuestos y generar más trabajos.

“Eso no iba a suceder en mi época, ¿sabes por qué? Porque detuve todo eso, todos se estaban mudando a México. Estaban construyendo en México, no tenían impuestos qué pagar y los están vendiendo en Estados Unidos. Ni siquiera habría habido una industria automovilística si yo no hubiera impedido eso”, dijo.

Sin embargo, bajo la administración de Biden se aumentaron drásticamente los aranceles a los vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) al 102.5 por ciento, en comparación con el 27.5 por ciento establecido por Trump.

Asimismo, en el Gobierno de Trump, la Casa Blanca “elevó las tensiones comerciales con China, imponiendo altos aranceles a sus bienes”, recordó Isabella Cota.

“Bajo la actual administración de Joe Biden, el país diseñó un ambicioso plan para migrar a tecnologías de movilidad eléctricas que se suministren de fuentes de energías renovables o más limpias que los hidrocarburos. Además, escaló la guerra comercial con el país asiático”, recapituló la periodista.

EL VECINO EXTORSIONADOR

Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, ha mostrado partes de su plan de política exterior que implementará si gana un segundo mandato de cuatro años. Una propuesta con la que insiste es la de enviar al Ejército estadounidense a México para “combatir” a los cárteles del crimen organizado. Pero hay otra en materia económica, la de imponer aranceles expansivos a países “amigos y enemigos” por igual.

Lo hizo en mayo de 2019, durante su primer mandato, cuando amenazó con un arancel del 5 por ciento en todos los productos importados de México como castigo por la migración irregular. En esa ocasión dijo que dicho gravamen iría aumentando gradualmente —hasta el 25 por ciento— hasta que viera “control” de las personas que ingresaban a Estados Unidos. Días después suspendió esta medida pero quedó registro de las advertencias a México.

En esta ocasión, el amago es por la entrada de inversión china en el sector automotriz en México, bajo la lógica del nearshoring; Donald Trump ha declarado que si regresa a la Casa Blanca, impondrá aranceles del 10 por ciento a todos los productos que vengan de otros países, incluido México, y a los automóviles fabricados en el país vecino por empresas chinas un arancel de hasta 100 por ciento pues sostiene que se benefician de pagar menos impuestos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante este posible escenario, ¿qué consecuencias traería para México?, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para evitar medidas tan drásticas? Jesús López Almejo, internacionalista miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt, explicó que todas las amenazas de Trump van de la mano, como utilizar el tema del tráfico de fentanilo o la migración para amagar a México con sanciones económicas, aunque no descarta otras intenciones como exigir más participación en la política mexicana para impulsar políticas públicas que favorezca sus intereses.

“Me parece que se quieren agarrar del plan del tema del fentanilo, culpar a México y poder amenazarnos con sanciones o solicitar más participación en la política mexicana, lo que sería gravísimo porque cuando ellos tienen más participación en la política de los países generan o tratan de impulsar políticas públicas que les favorezca sus intereses, incluso a veces en contra de los propios intereses nacionales de los países a los que influye. No es poca cosa. También se tiene que renovar el T-MEC”, dijo López Almejo en entrevista con SinEmbargo.

Brenda Estefan, especialista en asuntos internacionales coincidió con el panorama complejo que enfrentaría México con el regreso de Trump a la Casa Blanca y la llegada de J. D. Vance a la vicepresidencia: “es una dupla con una visión bastante negativa respecto a la relación con México y respecto a los efectos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio que aunque son menos críticos porque fue una renegociación encabezada por Trump, sí son muy analíticos de los efectos iniciales de la integración comercial de América del Norte”.

La especialista sostuvo que Trump fortalecerá la política de proteccionismo comercial con estrategias más agresivas de negociación, incluso de coerción, con amenazas de aranceles a cambio de que México implemente medidas en materia migratoria o de seguridad. “Esto traería consecuencias tremendas para la economía mexicana y con la renovación del T-MEC, Trump y su equipo podrían tomar una actitud de mayor coerción”.

— Con información de AP y Nancy Gómez