“Ernesto” gana fuerza como huracán mientras avanza en el Atlántico; va rumbo a Canadá

Florida, EU, 19 de agosto (AP).- “Ernesto” ganó fuerza como huracán este lunes mientras avanza por el Atlántico camino a Canadá, pero se espera que la tormenta permanezca en alta mar, causando fuertes marejadas, oleaje peligroso y corrientes de resaca en la costa este de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Los vientos máximos sostenidos de “Ernesto” aumentaron este lunes a casi 150 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, indicó el Centro de Huracanes. Se espera que se debilite y se convierta en una tormenta postropical el martes, dijo el Centro.

El vórtice de la tormenta se ubicaba unos 515 kilómetros, al sur de Halifax, Nueva Escocia, y se esperaba que pasara cerca del sureste de Terranova a última hora del lunes y primera del martes, informó el Centro. Era posible que se produjeran algunas inundaciones costeras en Canadá.

No obstante, los habitantes de la costa nororiental deberían tener cuidado, señaló el Centro.

Hurricane #Ernesto Advisory 32: Ernesto Strengthens a Little More. Dangerous Beach Conditions Continuing Along the Northeast U. S. Coast and Atlantic Canada. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2024