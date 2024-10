Ataque al norte de la Franja de Gaza deja más de 70 muertos y decenas de heridos

Berlín, 19 de octubre (DW).- Autoridades palestinas denunciaron este sábado que al menos 73 personas fueron asesinadas tras un bombardeo de aviones de combate israelíes sobre la localidad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, “destruyendo completamente un complejo residencial” y dejando a numerosos civiles heridos.

ISRAEL NO CONFIRMA ATAQUE

El ejército israelí no ha confirmado ni desmentido hasta el momento estas informaciones, que la ONU ha calificado como “noticias espantosas del norte de Gaza”.

A large number of martyrs, wounded and missing in the israeli targeting of a residential area, homes belonging to the families of "Al-Sharif, Al-Hindi, Al-Kahlout, Al-Dariwi, and Ubaid" in the Beit Lahia project in the northern Gaza#GazaHolocaust pic.twitter.com/zRw1sfV5yK

— shameen suleman (@shameensuleman) October 20, 2024