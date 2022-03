Córdova responde a críticas: “Es falso que INE permanezca callado ante Revocación”

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió este domingo la labor del órgano que encabeza en cuanto a la promoción del proceso de Revocación de Mandato, a pesar de las críticas del oficialismo, principalmente del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de Revocación de Mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la encargada de difundir el proceso”, dijo Córdova en un video publicado en sus redes sociales.

“La Revocación de Mandato va y va muy bien, porque el INE la organiza y porque los ciudadanos confían en su autoridad elecotral y han manifestado su intención de fungir como funcionarios de casillas”, completó.

A finales de marzo, el Presidente López Obrador dijo que el INE está organizando la consulta de Revocación de Mandato a “regañadientes”.

“No pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno hay que confiar en la gente”, reprochó el mandatario en conferencia de prensa matutina.