Biden ignora llamados a que decline y dice que retomará la campaña la próxima semana

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que espera volver la próxima semana a la campaña electoral, después de verse obligado a aislarse por el Covid-19 en su domicilio de Delaware.

Por medio de un comunicado, el equipo del mandatario estadounidense arremetió contra la “oscura visión” que el expresidente Donald Trump expresó durante su discurso de aceptación a la contienda del Partido Republicano, en el que se aseguró que Biden, de 81 años, se mantendría en la campaña. Hecho que confirmo el mismo presidente al comprometerse en “salvar la democracia”.

En la misma línea, Biden planteó a los comicios como una disyuntiva entre su visión para Estados Unidos y la delineada por Trump durante su discurso, donde destacó que “el desafío es grande y la elección es clara”, por lo que permanecería en la carrera incluso cuando crecieron los llamados entre sus compañeros demócratas en el Congreso para terminar su reelección.

Asimismo, critica a su contrincante Trump, diciendo que su discurso de 90 minutos “se centró en sus propios agravios” y no puso sobre la mesa ningún plan para “unir” al país ni para “mejorar la vida de los trabajadores”.

“La oscura visión de Donald Trump para el futuro no es quienes somos como estadounidenses. Juntos, como partido y como país, podemos y le derrotaremos en las urnas”, afirmó en el boletín.

Por ahora, 28 de los 264 demócratas en el Congreso han pedido abiertamente a Biden que ponga fin a su contienda, debido a que otros altos líderes demócratas lo han presionado para lograrlo, luego del pasado debate del 27 de junio, en el que Biden proyectó una imagen envejecida y tuvo dificultades para concluir algunas frases.

Biden, que se mantiene firme en la carrera de las elecciones de 2024, escribió en su cuenta de X: “Estoy atrapado en casa con covid, así que tuve la particular mala suerte de ver el discurso de Donald Trump en la CNR. ¿De qué demonios hablaba?”.

Y siguió escribiendo un hilo en el que contestó a algunas las declaraciones del candidato republicano, en algunos casos con más sorna que contenido político, como “Donald, Hannibal Lecter no es real”, y repetidamente señalando “su proyecto 2025”, un programa elaborado por grupos ultraconservadores del que Trump ha intentado distanciarse.

I’m stuck at home with COVID, so I had the distinct misfortune of watching Donald Trump’s speech to the RNC.

What the hell was he talking about?

— Joe Biden (@JoeBiden) July 20, 2024