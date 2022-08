VIDEO: Mujer interrumpe su boda para enfrentar a sacerdote que daba discurso machista

La novia enfureció cuando notó que quien oficiaba la ceremonia religiosa dijo algunas palabras que consideró machistas. El padre llamó a la mujer “manipuladora”, lo cual provocó su molestia.

Los Ángeles, 20 de agosto (LaOpinión).- Muchas mujeres esperan años para llegar al altar, el cual consideran el día más especial de sus vidas, por lo que todo quieren que salga de la mejor manera. Dedican mucho tiempo a buscar el mejor salón, el menú, la lista de invitados y la mejor iglesia, por lo que cualquier desperfecto puede arruinar toda la celebración.

Y es que mientras escuchaba el sermón del sacerdote, la novia enfureció cuando notó que quien oficiaba la ceremonia religiosa dijo algunas palabras que consideró machistas.

“Llegó el padre y presionó para que entráramos. Esperen ‘mi novio no ha regresado’. Padre ‘la misa es a las cuatro con novio o sin’. ¿Es una broma? Mi amorcito llegó… Ahora a disfrutar”, contó la mujer al principio del video que compartió en TikTok.

Tras la primera mala impresión, llegó lo peor cuando el padre llamó a la mujer “manipuladora”, lo cual provocó su molestia.

“A las mujeres les gusta manipular. Las mujeres son unas manipuladoras”, se escucha al sacerdote. “Espera, ¿qué? ¿Me dijo manipuladora?”, reacciona la novia.

Millones de reproducciones y miles de reacciones y comentarios se hicieron presentes en el clip, muchos aplaudiendo su valentía por expresar su molestia con quien no se estaba refiriendo hacia ella con respeto. También hubo quienes le dijeron que exageró con su reacción.

“¿Qué clase de matrimonio por la iglesia fue esa?”, “Estoy a semanas de casarme, espero que el día de mi boda no me toque un sacerdote así por que me pongo a llorar”, “Me levanto y me voy a media misa. No tengo porque permitirle una falta de respeto hacia mi”, “¿Cómo sabe el padre? Se supone que ellos no pueden estar con ninguna mujer”, entre otros escribieron los internautas.

