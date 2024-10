“No fue sólo una fase”: Green Day regresará a la CdMx para el Corona Capital

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Han pasado 20 años desde el lanzamiento de “American Idiot” (septiembre 2024), el séptimo álbum de estudio de la agrupación de punk rock Green Day que marcó un antes y un después en la trayectoria de la banda.

El material, que es sin duda una crítica a la administración del 43 Presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, y también a la sociedad estadounidense contemporánea, fue grabado luego de que la agrupación sufriera el robo de las pistas del que en un inicio iba a ser su séptimo material discográfico: “Cigarettes and Valentines”.

El proceso creativo de “American Idiot” ha sido uno de los más meticulosos de la banda pues dentro de las letras del álbum Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, abundó en los atentados del 11 de septiembre y el declive político-social, influenciado por estos atentados y las guerras impulsadas durante la administración de Bush.

American Idiot turns a whole 20 years old this year, and you know they’ve cracked open the vaults for a very special 20th Anniversary Deluxe Edition that comes out on October 25th.

