Con más de dos horas de show, The Cure cierra con broche de oro el Corona Capital

Robert Smith y compañía llegaron al Corona Capital luego de cinco años de haberse presentado en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Tal parece que las presentaciones de Pulp, Arcade Fire y Blur no fueron suficientes para la décimo tercera edición del festival Corona Capital, ya que la magno fiesta musical citadina decidió guardar una de sus cartas más fuertes para su último día de actividades: The Cure.

A diferencia de días anteriores, las primeras horas de la última jornada del festival lucieron un tanto tranquilas pues no fue hasta pasadas las seis de la tarde cuando la gente se empezó a congregar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre las presentaciones que dieron el banderazo de salida al último día del festival estuvieron Just Musttard y OFF! en el escenario Vans; Cassia en el Corona Cero; y Goose en la carpa de Viva Tent.

La tranquilidad de este domingo en el CC terminó cuando The Breeders salió al escenario principal para presentarse ante cientos de asistentes.

Uno de los actos más esperados de este evento fue el Noel Gallagher’s High Flying Birds, quien llegó al festival tan sólo un año después de que se presentara su hermano, Liam.

Al ser fiel aficionado del Manchester City, varios de sus seguidores decidieron portar con orgullo la playera del equipo inglés este domingo.

Noel y compañía llegaron con motivo de la promoción de “Council Skies”, el cuarto álbum de estudio de la banda que salió a la luz el pasado mes de junio.

Durante su presentación, en donde se pudieron observar el logo del Manchester City y una figura de Pep Guardiola, el mayor de los Gallagher deleitó a su público con algunos de los éxitos de Oasis como “The Importance of Being Idle”, “Half the World Away” y “Don’t Look Back in Anger”.

Mientras tanto, alrededor de las nueve de la noche, gran parte del publicó se encaminó hacia el escenario Vans para disfrutar del dúo inglés de música electrónica The Chemical Brothers, que se encuentra promocionando su más reciente material discográfico titulado “For That Beautiful Feeling”.

Con sus característicos visuales de fondo, The Chemical Brothers puso a bailar a su público durante poco más de una hora al ritmo de “Go”, “Do It Again”, “Hey Boy Hey Girl”, “Eve of Destruction”, “Live Again”, entre otros.

El acto estelar de la noche de este domingo estuvo a cargo de The Cure, quienes al cuarto para las 11 se subieron al escenario para presentarse ante casi 90 mil personas.

Robert Smith y compañía llegaron al Corona Capital luego de cinco años de haberse presentado en el Foro Sol de la Ciudad de México, y durante poco más de dos horas de show, la agrupación británica puso a miles de almas a corear éxitos como “Alone”, “Pictures of You”, “Lovesong”, “In Between Days”, “Just Like Heaven”, “Play for Today” y “A Forest”, por mencionar sólo algunos.

Fue al ritmo de “Boys Don’t Cry” como el Corona Capital, considerado como uno de los mejores festivales a nivel global por los Pollstar Awards, cerró con broche de oro su décimo tercera edición.

