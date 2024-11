¿Qué es y quién está detrás de la nueva red social de la mariposa que compite con X?

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) – La red social Bluesky, lanzada en 2021 como una iniciativa financiada y promovida por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, ha experimentado un crecimiento notable en las últimas semanas, sumando más de 700 mil nuevos usuarios y alcanzando un total de 20 millones de cuentas registradas, la mayoría de ellas en Estados Unidos.

Desde que Elon Musk adquirió Twitter en 2022 por 44 mil millones de dólares, la plataforma ha implementado cambios que han generado descontento entre sus usuarios. La introducción de políticas controvertidas, modificaciones en la moderación de contenidos y el uso de datos para entrenar inteligencia artificial han llevado a muchos a buscar alternativas como Bluesky, Mastodon o Threads.

Este éxodo se ha intensificado en los últimos meses, consolidando a la red social de la mariposa como uno de los principales destinos de esta migración digital. Pero, ¿qué es Bluesky?

