Hongo hallado en Japón brincó a EU, y lleva 3 años propagándose rápido entre humanos

Por Mike Stobbe

Nueva York, 21 de marzo (AP).— Los casos en Estados Unidos de un peligroso hongo se triplicaron en los últimos tres años y más de la mitad de los estados ya han reportado casos, según un nuevo estudio.

Es probable que la pandemia de la COVID-19 impulsó parte del aumento, según un ensayo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicado el lunes en Annals of Internal Medicine. Los trabajadores de hospitales estaban presionados con los pacientes del coronavirus, y probablemente eso desvió su atención de desinfectar otro tipo de gérmenes, señalaron.

El hongo, Candida auris, es una especie de levadura que no suele ser dañina en personas saludables, pero puede representar un riesgo mortal para pacientes delicados en hospitales y asilos de ancianos. Se propaga fácilmente y puede causar infecciones en heridas, oídos y el flujo sanguíneo. Algunas cepas son las llamadas superbacterias que son resistentes a los tres tipos de antibióticos usados para tratar infecciones micóticas.

Candida auris (C. auris), an emerging fungus considered an urgent antimicrobial resistance (AR) threat, spread at an alarming rate in U.S. healthcare facilities in 2020-2021, according to data from CDC published in @AnnalsofIM. https://t.co/2GWYzWd0lj pic.twitter.com/n2JEIQLDjS

— CDC (@CDCgov) March 21, 2023