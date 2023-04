Cámara de Diputados avala reforma para que Sedena pueda tener aerolínea; va al Senado

La iniciativa, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agrega que la vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido y sólo concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguarda, o por razones de seguridad nacional.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 21 de abril (Zeta).– El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 20 de abril de 2023, con 263 votos a favor, 219 sufragios en contra y 0 abstenciones, las reformas a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, que establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), podrá asignar a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, la autorización para administrar y operar aerolíneas, así como terminales aéreas.

Con ello, se le permitiría a la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), operar la nueva aerolínea que el Gobierno Federal pretende comience operaciones a finales de 2023 y que tendría el nombre Mexicana de Aviación.

“La persona titular de la Secretaría puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sin sujetarse al procedimiento de licitación pública para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos”, señala la propuesta que reforma la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para permitir la creación de una aerolínea del estado que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que llevará el nombre de Mexicana de Aviación.… — Detrás de las Cámaras del Congreso (@dd_lascamaras) April 21, 2023

La iniciativa, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, agrega que la vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido y sólo concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguarda, o por razones de seguridad nacional.

La minuta -que fue enviada al Senado para su eventual discusión y ratificación- menciona que la entidad asignataria, tendrá las mismas obligaciones que las personas concesionarias, pero no puede transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas.

REFORMAS A LEYES DE AVIACIÓN Y AEROPUERTOS YA NO INCLUYEN CABOTAJE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, el 12 de abril de 2023, que la iniciativa de reformas a las leyes General de Aviación Civil y de Aeropuertos, ya no incluyen el tema del cabotaje -permiso para que empresas extranjeras puedan hacer vuelos nacionales-, por lo que manifestó que quienes se oponían a esto, ya lo podían celebrar.

“Vamos a esperar, porque se está presentando la iniciativa, aunque se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores entonces lo que se envió o está por enviarse de incitativa y no lleva lo del cabotaje. O sea, para que lo celebren los que estaban preocupados por esto”, dijo el político tabasqueño.

El 15 de diciembre de 2022, el Presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, en la que justificaba el interés de que, bajo una reglamentación y supervisión debidas, se fomente la competencia en el sector aéreo, con el arribo estratégico de líneas aéreas comerciales de otros países y que brinden sus servicios al interior de la República.

El presidente López Obrador dio marcha atrás en la intención de su Gobierno por el cabotaje aéreo pic.twitter.com/7a6oddlhks — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 12, 2023

De aprobarse, la reforma permitiría el cabotaje, que es la posibilidad de que aerolíneas extranjeras, al llegar de una ruta internacional, emprendan otro vuelo a un destino dentro del mismo país, y que en la actualidad está prohibido en México, según el artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil.

Dicha Ley se homologó con el Convenio de Chicago de 1944 y que dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), donde se delinearon las cinco libertades del aire, para que las aerolíneas puedan operar en diferentes territorios.

“Las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en territorio mexicano están prohibidas. Los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas para uso particular tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje”, indica el artículo 17 de la citada Ley.

“Únicamente el permisionario mexicano que preste servicio de transporte aéreo internacional bajo la modalidad de taxi aéreo o de fletamento puede transportar entre dos o más puntos en territorio nacional a los pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos que hayan embarcado en un punto en el extranjero”, señala el artículo de la citada legislación.

Ante los retos que enfrenta la aviación en México, la prioridad para el gobierno y autoridades aeronáuticas debe ser la recuperación de la Categoría 1, esto permitirá seguir impulsando el desarrollo económico y social del país#ClavesdelaAviaciónenMéxico #IndustriaAérea #CANAERO pic.twitter.com/KD1E5YXJup — CANAERO (@CANAEROMX) March 10, 2023

Si la reforma fuera aprobada, el Gobierno de México avalaría la octava libertad del aire, que es el derecho a transportar pasajeros, correo o carga de un punto a otro de un mismo Estado, distinto a aquel en el que está matriculada la aeronave.

“Por ello, se propone dar facultades a las autoridades administrativas para permitir el cabotaje de los líneas extranjeras extranjeras nacionales cuya ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano que cuenten con las especificaciones requeridas para brindar dicho servicio, esto es, capacidad técnica y operativa acreditable”, refiere la iniciativa de ley.

Asimismo, de aprobarse las reformas a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendría que justificar el ingreso de líneas aéreas extranjeras para ofrecer servicios en el país con base en tres ejes: su utilidad pública, el interés público o de Seguridad Nacional y que las rutas a cubrir sean estratégicas para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano.

Además, tienen que tener el aval del Consejo de Seguridad Nacional, que preside Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo federal, y que el aeropuerto destino de dicha solicitud tenga capacidad técnica y operativa.

Aunado a lo anterior, será el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) quien, una vez cumplidos los requisitos, otorgue a las líneas aéreas extranjeras el permiso para operar el servicio de transporte aéreo nacional a empresas de otros países.

Según lo dispuesto en la nueva reglamentación, este permiso sería por tiempo indefinido y sólo se retiraría cuando se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social de seguridad nacional que lo justifiquen.

BAJAR PRECIOS DE BOLETOS O SE IMPLEMENTARÁ CABOTAJE: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 3 de febrero de 2023, que una de sus motivaciones para proponer abrir el espacio aéreo mexicano al cabotaje, es que, en la actualidad, las aerolíneas mexicanas venden boletos a altos precios, sin embargo, de pactar una baja en el costo, su Gobierno no aplicaría la política abrir las rutas aéreas a cualquier compañía internacional.

“Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo, liberarlo significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros para que cueste menos el pasaje. Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor, defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria”, indicó.

“Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Resulta que los defensores de la libertad de mercado, de la libre competencia, lo son, pero ‘en los bueyes del compadre’, ya cuando se trata de mantener sus intereses y monopolios, ya no les gusta el libre mercado”, señaló el político tabasqueño.

Al justificar sus propuestas de reformas a las leyes General de Aviación Civil y de Aeropuertos, que se discutirán en el Congreso de la Unión, el mandatario nacional consideró que el cabotaje sería benéfico para el país, ya que, según él, estimularía la conectividad al interior de la República y a su vez se viviría una competencia real en el sector aéreo.

“Necesitamos que haya vuelos a todo el país que actualmente hay muchos lugares donde no hay servicio de aviación, no hay vuelos porque las líneas han administrado mal y han fracasado lo que sucedió con Interjet y Aeromar, que anda muy mal, que iba a muchas ciudades del país”, insistió el Presidente.

“Hay un problema que tenemos que resolver el del costo de los boletos que se tiene que pagar mucho en algunos viajes sobre todo si compra el boleto unos días antes, es como ir a Europa viajar al interior del país, entonces necesitamos que no aumente tanto el precio. Cómo se resuelve eso, con la competencia que haya más servicio”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, tras protestas en contra del cabotaje aéreo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), incluida la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), López Obrador prometió que su Gobierno no tomaría ninguna medida autoritaria.

“Estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Es que es muy interesante, porque resulta que a los defensores de la libertad del mercado, de la libre competencia, lo son, pero en los bueyes del compadre, ya cuando se trata de mantener sus intereses y sus monopolios, ya no les gusta el libre mercado, porque así han engañado”, consideró el político tabasqueño.

NUEVA AEROLÍNEA GUBERNAMENTAL SE LLAMARÁ MEXICANA DE AVIACIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 10 de noviembre del 2022, que la nueva aerolínea comercial gubernamental se llamará Mexicana de Aviación.

Durante la conferencia de prensa matutina de aquel día -llevada a cabo desde la Base Aérea Militar Número 8, ubicada en Mérida, Yucatán-, el político tabasqueño afirmó que su Gobierno sostenía negociaciones con los ex trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, S. A. B. de C. V., que se fundó en el año 1921 y que cesó operaciones el 28 de agosto de 2010, ante su eventual quiebra financiera.

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación. Eso no les gusta a nuestros adversarios, esto no es de gusto, tenemos que ir avanzando, entonces se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje de avión”, insistió el mandatario nacional.

“Es que es un avión tan lujoso que le daba pena a los posibles compradores y además no se puede reconvertir, fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros, es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones muy cómodos, y tiene sala de juntas, y tiene alcoba, entonces todo eso, y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros, usar los 240 lugares”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El presidente @lopezobrador_ afirma que la venta del avión se anunció hasta que tuvieron todo el dinero pic.twitter.com/NUHEdZuCa4 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 21, 2023

“Y el otro problema también grave es que no se puede ir a Mérida, de México a Mérida, o sea, sí se puede, pero no sé debe, es un avión transatlántico, debe volar para ser eficiente mínimo 5 horas, y se hacen hora y media, dos horas de Mérida de la Ciudad de México. Entonces, es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recarga de combustible, está hecho para eso, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República, eso nos dificulta también la venta”, detalló el político tabasqueño.

“Sí hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo, ya tomamos la decisión, ese avión se va a entregar a la nueva línea aérea para viajes especiales, si quieren ir a Europa, otro continente, o también de la Ciudad de México a Tulum, Cancún o Los Cabos, podría ser, y rentarlo para quienes quieran, quieren llevar a sus familias, a sus trabajadores, un premio a su desempeño, o sea, se rentaría de manera especial”, finalizó López Obrador.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.