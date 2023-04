El lujoso departamento de Kendall Roy en Succession sale a la venta por 29 mdd

La propiedad, ubicada en el Upper East Side de Manhattan, cuenta con cinco recámaras con cuatro baños completos y dos medios baños, sala principal, bar, ascensor privado, entre otras cosas.

Los Ángeles, 21 de abril (LaOpinión).- La serie Succession, que cuenta con cuatro temporadas y puede seguirse a través de la pantalla de HBO, fue noticia hace unas horas tras darse a conocer que fue lanzado a la venta el penthouse de Kendall Roy, personaje realizado por el actor Jeremy Strong , uno de los más queridos de la producción ganadora del Emmy.

La propiedad, ubicada en el barrio de Carnegie Hill y que está distribuida a lo largo de tres pisos, fue puesta en el mercado por 29 millones de dólares, una cifra inferior a los 33 millones de dólares que sus actuales dueños pretendían recibir por ella en el 2022.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la propiedad cuenta con una extensión de cinco mil 508 pies cuadrados, con cinco recámaras, con cuatro baños completos y con dos medios baños.

Además goza de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, bar, ascensor privado, cuarto de lavado y una terraza con envidiables vistas de Central Park y de los rascacielos de Nueva York.

La cocina, desde la que se tienen una muy lindas vistas de la ciudad y es algo amplia, está equipada con alacenas de color blanco, con una campana dorada y con una isla central que funciona como desayunador y para preparar los alimentos.

La recámara principal cuenta con chimenea, con terraza con vistas a Central Park, con un amplio vestidor y con un baño completo.

A la par de disfrutar de un muy confortable penthouse, los futuros propietarios también tendrán acceso a ocho pisos de amenidades.

Las amenidades están conformadas por halla, cancha de basketball, sala de juegos, cancha de futbol, gimnasio, área de juegos infantiles, cava de vino, entre otros espacios.

Para ver más imágenes de esta hermosa mansión en el cielo, da clic aquí.

