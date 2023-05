La carrera presidencial se acelera en Morena. Citlalli pide no replicar viejos vicios

Ante la “lucha” de bardas y los ánimos acelerados de los aspirantes presidenciales, la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, explicó que la verdadera batalla es la contienda interna dentro del partido, más allá de la elección presidencial, por lo que llamó y exhortó a los aspirantes a controlar los egos y a sus simpatizantes, a no replicar los viejos vicios de la política y anteponer la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación por encima de intereses personales.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- En México, durante mucho tiempo las bardas han sido utilizadas como “lienzos políticos” donde los partidos despliegan su publicidad con consignas y mensajes pintados con colores llamativos. Sin embargo, en medio de la competencia entre los posibles candidatos presidenciales de Morena, esta práctica que se realiza de manera “orgánica” se ha convertido en una batalla sin precedentes.

La actividad de los aspirantes presidenciales se ha intensificado en los estados a través de visitas, exposiciones y eventos de presentación, especialmente por parte de los dos contendientes que encabezan las encuestas: la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Canciller Marcelo Ebrard.

La intensidad y los ánimos han aumentado de tal forma que hasta el pintar las bardas se ha convertido en una clase de lucha, donde los contendientes se dedican a borrar y pintar nuevamente los lugares.

Esta estrategia particular ha generado un ambiente de efervescencia y controversia. Los partidarios de cada presidenciable se organizan en brigadas de pintores, recorriendo las calles para plasmar su apoyo en forma de grafitis, los cuales, algunos ya han sido borrados por las autoridades capitalinas, lo que aumentó la polémica.

Ante ello, los dirigentes del partido Morena han llamado a los aspirantes, también en múltiples ocasiones, a ser prudentes, buscar la unidad y controlar a sus egos y a sus equipos.

“Creo que en los procesos internos es natural que haya debates y confrontaciones. El primer desafío es que todos los aspirantes comprendan que no hay nada superior a nuestro proyecto. No estamos buscando una candidatura para ganar un proceso electoral, sino para dar continuidad a un proyecto de transformación en el que decidimos participar a través de la vía electoral. […] En esta disputa interna, el primer reto es que todos pongan por encima de todo sus egos e intereses personales y se enfoquen en el proyecto”, destacó en entrevista con SinEmbargo, Citlalli Hernández, Secretaria General del partido Morena.

La Secretaria General del partido llamó a los aspirantes a “evitar replicar los viejos vicios de la política” tradicional, como la guerra sucia y el golpeteo.

“No es sólo uno de los aspirantes quien ha denunciado el borrado de bardas, lamentablemente hemos visto esta situación en distintas bardas pintadas. No me atrevería a afirmar que ninguno de los aspirantes sea responsable sino que son las tensiones propias de cualquier competencia interna, donde el activismo de los militantes y activistas de Morena, que se caracterizan por ser incontrolables, puede generar estas reacciones. No creo que estén dirigidas hacia ninguno de nuestros compañeros y compañeras en particular”, abundó la dirigente.

El pasado 11 de mayo, por ejemplo, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, advirtió que la tensión entre los equipos de los aspirantes presidenciales se hará cada vez más fuerte rumbo al 2024, pero pidió que se conduzcan con respeto y retó a los cuatro aspirantes presidenciales de Morena —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal— a demostrar su capacidad de gobernar, comenzando por disciplinar a sus simpatizantes y frenar la guerra sucia.

“Creo que se va a poner más intensa, habrá más tensión entre los equipos… Me parece que ellos (los aspirantes) se están comportando a la altura, pero los equipos, por quedar bien con sus jefes, con su jefa, hacen cosas inapropiadas o imprudentes… No es falta de reglas, sino falta de principios y orientación política de algunos que integran los equipos de las corcholatas”, dijo a Reforma.

Ante la insistencia de Ebrard en que el partido defina y establezca fechas y reglas para el proceso interno de Morena, incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió la semana anterior: “la política es tiempo”. El mandatario nacional pidió nuevamente que antes de pensar en la contienda por la candidatura de Morena, hay dos elecciones el próximo mes de junio: en Coahuila y en el Estado de México, un proceso clave de cara a 2024.

LA LUCHA POR LAS BARDAS…. Y LAS REGLAS

En días recientes, los simpatizantes de Morena utilizaron el hashtag “NoNosVanACallar” en redes sociales para denunciar que el Gobierno de la Ciudad de México borró las pintas en las bardas con el supuesto propósito de beneficiar a la aspirante Claudia Sheinbaum, y no por razones de eliminar el ruido visual y mejorar la imagen.

De acuerdo con los seguidores de Marcelo Ebrard, las pintas —que fueron borradas— las hicieron personas que respaldan al Canciller y presuntamente tenían el permiso de los propietarios de las bardas, pero durante el pasado fin de semana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a borrarlas en lugares como Periférico, Ámsterdam, Río Becerra, Eje 3 Sur y la alcaldía Tláhuac.

📌Ayer salimos a expresar con nuestras propias manos 🙌🏼 pero también con nuestra firme convicción, el respaldo total hacia Marcelo Ebrard, como lo digo y lo sostengo, el apoyo y el cariño de la gente NO se borra! La #CDMX está contigo y sabemos cuál y con quien es el camino de 🇲🇽 pic.twitter.com/eutqELwGFP — Mario Arturo Mendoza (@Mario_Mendoza_M) May 11, 2023

El pasado 8 de mayo, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México confirmó a través de sus redes sociales que se encargó de borrar las pintas no autorizadas para propaganda política, incluyendo nombres y siluetas de políticos en funciones que aspiran a la Jefatura de Gobierno o a la Presidencia.

Entre las pintas eliminadas, de acuerdo con la dependencia, se encontraba una con la leyenda #EsClaudia en apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y otra con la leyenda “Los Jóvenes de México con Marcelo” en apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otras.

La Dirección General de Servicios Urbanos limpia a diario espacios públicos con grafitis o publicidad no autorizada, para evitar contaminación visual en las calles. Este año se han recuperado 363,671 m2 en bardas. pic.twitter.com/p0tcMg0Pxq — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 8, 2023

Los simpatizantes de Marcelo Ebrard, por su parte, han acusado que las bardas fueron eliminadas por intereses de simpatía hacia la Jefa de Gobierno, pues afirmaron que las bardas que pintaron sí contaban con el permiso de los propietarios. Además, Alberto Esteva, enlace ciudadano del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en el programa “Por la Mañana” que por cada barda que se borre, pintarán diez más.

Las fricciones de los “simpatizantes” por el tema de las bardas también se han llevado a la disputa de declaraciones y comentarios que trascienden en medios de comunicación.

Nos organizamos para salir a defender las bardas que hemos pintado, CON RECURSOS PROPIOS. Muchas y muchos jóvenes nos hemos cooperado y organizado , es por eso que decidimos salir y alzar la voz. Gracias a @Mario_Mendoza_M por acompañarnos 💪🏽#NoNosVanACallar#ConMarceloSí pic.twitter.com/GNJ1ZjivDk — Eduardo Ayala + 🤚🏼 (@Eduayrod) May 15, 2023

Apenas el pasado 17 de mayo, el Canciller Ebrard hizo comentarios irónicos sobre las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no tomará licencia para perseguir sus aspiraciones presidenciales.

Durante un encuentro con los medios de comunicación después de la inauguración de la oficina de pasaportes en Salamanca, Guanajuato, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) espetó: “Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia?”

Ebrard reiteró la demanda que ha realizado durante los últimos días: que Morena defina las reglas para los aspirantes presidenciales del partido, a fin de evitar la “guerra sucia en las redes”, pues aseguró que en redes sociales sí hay una guerra sucia, pero esas cosas “no se mencionan”.

Además, el Canciller subrayó que su solicitud de definir las reglas para los aspirantes presidenciales de Morena no se trata de litigios o quejas, sino de “proteger el prestigio del partido”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno pidió “aguantar un poco” para que Morena pueda definir las reglas del proceso interno, que se llevará a cabo mediante una encuesta.

“Creo que debemos esperar un poco hasta que pase la elección en el Estado de México y Coahuila, y luego esperar a que nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido”, dijo.

LA BATALLA, LA ENCUESTA INTERNA

A raíz de la sucesión adelantada, “un hecho inédito”, según destaca en entrevista Citlalli Hernández, los militantes y simpatizantes han comenzado a movilizarse y generar un activismo ferviente a favor de sus aspirantes favoritos, y esto ha incrementado la actividad política, porque la gran batalla está en la contienda interna, no en la presidencial.

“Esta batalla interna va más allá de las elecciones de 2024, ya que el verdadero desafío radica en ganar la encuesta interna de Morena. Dentro del movimiento, se sabe que esta encuesta se gana a través del nivel de conocimiento y la medición de ciertos aspectos positivos, como la honestidad y la cercanía con la gente”, señaló la dirigente.

Como resultado de este proceso, se ha observado un aumento significativo en la actividad política en distintos frentes de los principales contendientes dentro del partido. Adán Augusto López, Secretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, canciller; y Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Las pintas en bardas, el activismo en redes sociales, las lonas y los debates entre los seguidores de los diferentes aspirantes han proliferado en los últimos meses. Incluso se han dado encuentros y reuniones entre afines a cada uno de los candidatos en cada uno de los estados, generando un ambiente de competencia y efervescencia política.

Citlalli Hernández consideró que todos los aspirantes están en condiciones similares que los ponen en la palestra. Sin embargo, también reconoció que existe un activismo incontrolable por parte de militantes y simpatizantes, incluyendo diputados y senadores, quienes apoyan a distintos aspirantes y contribuyen al ambiente de competencia política.

“Yo creo que cada una y cada uno de nuestros compañeros está siguiendo su estrategia, es decir, construyendo narrativas, respondiendo, haciéndose más visibles, etcétera”.

Y añadió: “Tenemos cuatro, todos con un cargo que les permite tener un alcance y una visibilidad, pero también tenemos, y eso es incontrolable, un activismo de nuestros militantes, simpatizantes, incluso de nuestros diputados y senadores, que están haciendo activismo por uno u otro aspirante”.

Hernández recalcó que no se puede atribuir exclusivamente a uno de los aspirantes los incidentes de borrado de bardas, sino consideró que son un reflejo de los ánimos acelerados.

“Estas acciones no parecen ser reacciones directas a ninguno de los compañeros y compañeras, sino más bien reflejan la intensidad y el activismo propio de una competencia interna en la que los militantes y activistas de Morena se caracterizan por su fervor.”

RESPONSABILIZARSE DE SUS EQUIPOS

Citlalli Hernández reconoció que hay riesgos por las fricciones, aunque los llamó “retos”, por lo que reiteró que es necesario “que los aspirantes controlen sus egos y pongan por encima de todo el interés del proyecto”.

“Lo primero es que yo creo que haciendo un llamado a nuestros presidenciales desde nuestra militancia en general, porque yo sí creo que hay sectores que son incontrolables, pero haciendo un llamado firme, concreto, de la dirigencia nacional a todos nuestros militantes, simpatizantes y aspirantes, a que pongamos y cuidemos la unidad y pongamos el proyecto por encima de cualquier preferencia personal”, reiteró.

La Secretaria General del partido no consideró que haya una guerra sucia como tal entre los simpatizantes y los presidenciables, sin embargo, sí reiteró que los aspirantes tienen que hacer un llamado real y genuino, y no “de dientes para afuera”, a sus simpatizantes, así como también tienen que responsabilizarse de sus equipos.

“Yo creo que no (hay guerra sucia). Yo creo que hay ánimos, a veces, muy acelerados entre algunos de los activistas de los aspirantes, pero por eso es preciso que todos los aspirantes hagan un llamado, no de dientes para afuera, sino serio, con sus simpatizantes, de llamar a la unidad y a la no confrontación. […] Los aspirantes son los principales responsables de que sus simpatizantes entiendan que la unidad es fundamental”, dijo.

EL RETO ES QUE ACEPTEN LA DERROTA

La Secretaria General de Morena señaló que el principal desafío en la batalla principal, que es la contienda interna, radica en que todos los aspirantes comprendan que el proyecto de transformación es lo más importante y que después de la encuesta no haya quiebres, y que aquellos que no la ganen acepten la derrota.

“Evitar una ruptura justificada es uno de los mayores desafíos, ya que cada aspirante tiene un vínculo con la historia del movimiento y cualidades para ser presidente o presidenta. Sin embargo, solo una persona ganará la encuesta y es necesario aceptar la derrota con convicción y generosidad”, dijo.

Y añadió: “tener eso claro, porque en general en la vida no es fácil perder, pero bueno, a veces para los políticos cuesta más trabajo asimilar la derrota. Entonces, quienes no ganen la encuesta tendrán que asimilarla con mucha convicción”.

La Secretaria General también advirtió que aquellos que no acepten la derrota será lamentable, pero alertó que no hacerlo también implicará un juicio por parte de la militancia.

“Y si alguien coloca por encima del proyecto su proyecto, su ego, su grupo, sus afines, pues me parece que será lamentable […] y la gente pues sabrá juzgar positivamente o no a quien decida colocar el proyecto por encima de cualquier interés por legítimo que sea. Ah, hablabas ahorita y se ha hablado también”, destacó.

Insistió en que se tiene que hacer el llamado constante a no generar narrativas negativas ni enunciar, digamos, adjetivos que pongan en duda nuestro proceso o que alteren el ambiente entre los morenistas.

“Yo creo que nuestros aspirantes presidenciales tienen que ser muy responsables con lo que dicen y con lo que hacen rumbo a la participación de la encuesta, con su relación con el partido, con su relación con sus simpatizantes y con su posición, digamos, respecto a lo que significa la sucesión presidencial. Es decir, necesitamos que tengan, asuman la responsabilidad de que el propio presidente les otorgó, de alguna manera, al abrir este proceso, y que reflejen los valores de nuestro movimiento. Es decir, la guerra sucia, las descalificaciones sin argumentos o las descalificaciones”, dijo.

El pasado 17 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó imponer medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, por las bardas y publicidad anticipada. Las medidas solicitadas por la oposición y ciudadanos, en seis denuncias, implicaban ordenarles suspender la propaganda de sus aspiraciones presidenciales en periódicos, revistas, espectaculares, bardas, eventos con botargas y publicaciones en redes sociales.

Al respecto, Citlalli Hernández coincidió con el INE al afirmar que no se pueden hacer acusaciones de actos anticipados de campaña debido a que el proceso electoral aún no ha comenzado.

“Pues coincidimos en esta ocasión con el Instituto Nacional Electoral, no se puede acusar de actos anticipados de campaña porque no hay un proceso electoral abierto, no, no, no es un momento de campaña. Y bueno, de la oposición, pues yo creo que ellos ya deberían dedicarse a llevar despachos de abogados en vez de hacer política, porque todos los días, sobre todo lo que hacemos, están pues metiendo quejas o impugnándonos.”

No obstante, integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, indicaron que impugnarán la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias

DAR CERTEZA AL PROCESO

En cuanto a la organización de la contienda, la Secretaria General reiteró que lo que le corresponde a la dirigencia es enfocarse en la certeza del proceso interno y evitar que las tensiones y divisiones perjudiquen el objetivo común. En última instancia, dijo, la meta es elegir al candidato o candidata que liderará el proyecto de Morena en el futuro, y contar con un movimiento sólido y unido para alcanzar los objetivos planteados.

“Lo que nos toca, digamos, en la dirigencia nacional es provocar el mayor nivel de certeza en el proceso interno, es decir, la realización de la encuesta y luego las mejores condiciones para generar la unidad en términos de que sea quien sea que gane la encuesta, cerremos filas”, destacó.

La Secretaria General indicó que una vez que concluya el proceso electoral de Coahuila y Estado de México, la dirigencia tendrá que reunirse con todos los aspirantes para plantear una serie de reglas.

“Plantear reglas, un compromiso frente al partido, frente a la militancia, frente al pueblo de México en general, y que nuestros aspirantes hagan un llamado a cuidar la unidad de nuestro movimiento. Porque si hay una aspirante que quisiera abonar a la ruptura futura, pues me parece que estará pretendiendo poner por encima del proyecto sus pretensiones, y eso, afortunadamente, insisto, pues la gente, nuestros militantes y simpatizantes, están al pendiente de lo que hace cada aspirante y juzgando”.

Finalmente, también insistió en que todos los aspirantes tienen condiciones iguales: “Y luego, la otra cuestión es que el piso parejo existe, insisto. Estamos hablando de un Secretario de Gobernación, de un Canciller, de una Jefa de Gobierno, del presidente de la Junta de Coordinación Política, es decir, el alcance mediático, la posibilidad de posicionarse, la posibilidad de demostrarle a la gente que son las personas más capaces para suceder a Andrés Manuel López Obrador […] Estamos hablando de más de cuatro grandes perfiles.”

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.