EU aprueba la venta de carne de pollo sin pollo: es “cultivada” en tanques de acero

Por Joniel Aleccia y Laura Ungar

Nueva York, 21 de junio (AP).– Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo hecho de células animales, permitiendo a dos empresas de California ofrecer carne “cultivada en el laboratorio” a los restaurantes y eventualmente a los supermercados de la nación.

El Departamento de Agricultura dio la luz verde a Upside Foods y Good Meat, firmas empeñadas en ser la primera en Estados Unidos en vender carne que no proviene de animales sacrificados sino de lo que ahora se llama carne “cultivada” que va del laboratorio a la mesa.

With that, cultivated meat is cleared for sale in the US. @BruceGFriedrich @GoodFoodInst @chefjoseandres pic.twitter.com/fjJbG2Qw8U

La medida inicia una nueva era que apunta a eliminar la muerte de animales y reducir drásticamente los impactos ambientales del pastoreo, el cultivo de alimentos para animales y los desechos animales.

Las firmas recibieron la aprobación de los inspectores federales requerida para vender carne y pollo en Estados Unidos. Previamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos consideró que los productos de las dos eran aptos para el consumo. Una empresa fabricante llamada Joinn Biologics, que trabaja con Good Meats, también recibió la aprobación.

Esta carne es cultivada en tanques de acero con células provenientes de un animal vivo, un huevo fertilizado o un banco especial de células. En el caso de Upside, sale en planchas grandes a las que luego se les da la forma de chuletas de pollo o salchichas. Good eat, que ya vende carne cultivada en Singapur, el primer país que la autoriza, convierte acumulaciones de células de pollo en chuletas, nuggets, carne deshebrada y satés.

🚨THE DAY HAS FINALLY ARRIVED! We are APPROVED TO SELL our cell-cultivated chicken in the US!🚨

This historic, world-changing, moment brings our vision one giant bite closer to reality. #UPSIDEFoods #CultivatedMeat #TheChickenHasLanded #FoodInnovation #Futureofmeat pic.twitter.com/Ezz80VLOVJ

— UPSIDE Foods (@UPSIDEfoods) June 21, 2023