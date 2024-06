Tribunal batea a la FGR y ratifica no vinculación a proceso de hermano de “El Mencho”

Autoridades judiciales declararon improcedente la apelación de la FGR contra el auto de no vinculación a proceso del hermano del líder del CJNG.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Un Tribunal de apelación ratificó la no vinculación a proceso para Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo“, hermano de “El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con ello, se confirma la libertad de uno de los principales operadores financieros del grupo criminal con mayor presencia en el país.

“Don Rodo” fue detenido el 21 de abril en el Fraccionamiento Hacienda Real, ubicado en el municipio de Autlán, Jalisco. La aprehensión se llevó a cabo por agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El hermano de “El Mencho” fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que días después un Juez federal haya decidido no vincular a proceso y liberar a Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, luego de no encontrar elementos suficientes para continuar con el caso, por lo que reclamó al Departamento de Estado de Estados Unidos que defienda al Poder Judicial en México cuando sus integrantes emiten resoluciones como esa.

Tras una larga audiencia, un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México declinó que Oseguera Cervantes sea procesado, dijo a The Associated Press un agente federal, el cual habló bajo la condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre el caso.

La Guardia Nacional narró que “Don Rodo” tenía posesión de varias pastillas de color azul con la leyenda “M30″, características propias del fentanilo; sin embargo, el Tribunal consideró que después del ”análisis efectuado de manera comparativa entre las consideraciones reseñadas de la determinación impugnada y los argumentos que esgrime el agente del Ministerio Público de la Federación, pone de manifiesto que no controvierte eficazmente las razones principales que soportan la determinación impugnada”.

En diciembre de 2022, militares mexicanos apresaron a otro hermano de “El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, en un suburbio de Guadalajara, capital de Jalisco. El detenido fue acusado de preparar la logística, comprar armas, lavar dinero para el cártel y organizar violentas ofensivas contra grupos antagónicos.

El CJNG, que tiene como su principal negocio el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ha sido la organización criminal mexicana que más ha atentado de forma directa contra miembros de las fuerzas de seguridad.