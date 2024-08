Sheinbaum anuncia que Batres tomará las riendas de la dirección general del ISSSTE

Martí Batres fue sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo en la Jefatura de Gobierno de la capital, cargo que tendrá hasta el 4 de octubre de este año, y posteriormente se unirá al Gabinete de la nueva Presidenta.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, anunció este miércoles que Martí Batres Guadarrama, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, será el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante su Gobierno.

“Hoy me acompaña Martí Batres Guadarrama, conozco a Martí desde hace muchos años. […] A Martí le he pedido un encargo fundamental: ser director del ISSSTE. Además, de ser director del ISSSTE, le he pedido que me ayude con las tareas del FOVISSSTE, coordinando todas las tareas del FOVISSSTE”, dijo.

Sheinbaum Pardo destacó que Batres Guadarrama es licenciado en Derecho, maestro en Trabajo social y doctor en Estudios Latinoamericanos, y que desde junio del año pasado se ha desempeñado como Jefe de Gobierno capitalino.

“Ha sido Diputado local, Diputado federal, Senador de la República. Le tengo mucha confianza, trabajamos desde hace muchos años juntos. Como ustedes saben, en la Cuarta Transformación no es solamente el cargo, sino la responsabilidad y el encargo”, resaltó.

“El ISSSTE y el FOVISSSTE tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. El ISSSTE es quizá la institución más deterioro y abandono tuvo durante el periodo neoliberal. […] El ISSSTE ha avanzado mucho en todo lo que se ha hecho, pero requiere todavía mucho más trabajo para atender adecuadamente la salud y toda la cuestión social de los trabajadores del Estado que tiene que ver con las pensiones, la vivienda y la atención a la salud”, señaló.

“Estoy muy contenta y agradecida que Martí [Batres] se integre al equipo. Tiene su trabajo como Jefe de Gobierno, pero ya se va a integrar a todas las tareas”, finalizó.