El Papa Francisco habla por teléfono para felicitar al Presidente electo de Argentina

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Papa Francizo llamó por teléfono este martes al Presidente electo de Argentina, Javier Milei, a quien le ratificó la invitación para visitar su país natal en 2024, según informó el partido La Libertad Avanza.

De acuerdo a allegados del ultraderechista, la conversación fue descrita como “amena”, luego de las críticas previas entre ambos líderes tras la disputa de romper relaciones con el Vaticano. Sin embargo, el nuevo mandatario hizo caso omiso de la disputa al reafirmar la invitación al Pontífice para que regrese al país el siguiente año, después de su visita en 2013.

Entre las personas involucradas en la reconciliación, se encuentra Diana Mondino, nominada por Milei como próxima Ministra de Exteriores, quien consideró como un “error” los comentarios de Alberto Benegas Lynch al proponer un desplazamiento respecto a las relaciones con el Papa y de la cual tuvo solución con la llamada telefónica.

Tuvimos que cortar la grabación de la entrevista con el presidente Javier Milei porque llamó el Papa Francisco. Hoy a la noche contamos más en LN+. — Jonatan Viale (@JonatanViale) November 21, 2023

Cabe mencionar que dicho encuentro tuvo lugar en el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde Milei estableció su centro de operaciones durante las semanas previas a su asunción. Durante la conversación, el economista ultraliberal se disculpó por los comentarios en contra del Papa, por lo que expresó su disposición de recibirlo con “los honores” de Jefe de Estado en Argentina.

Asimismo, Javier Milei pidió en reiteradas ocasiones disculpas por denominarlo como un “representante del mal en la Tierra” en conferencias pasadas, luego de que Francisco alertara, en la primera vuelta de las elecciones, sobre los “payasos del mesianismo”, así como su temor por “los flautistas de Hamelin” al llamarlos “encantadores de gente”.

AMLO EXPONE A MILEI POR COMENTARIOS EN CONTRA DEL PAPA FRANCISCO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Javier Milei, líder del partido ultraderechista La Libertad Avanza y candidato a la Presidencia de Argentina, quien llamó “imbécil” al Papa Francisco al considerar que el representante eclesiástico “impulsa el comunismo”.

Este miércoles, en su habitual conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que las declaraciones de Milei en contra del sumo pontífice de la Iglesia Católica son “nada más por su conservadurismo” y “sin fundamento”. Asimismo, consideró que entre conservadores no hay diferencias.

“Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento, pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, sobre todo de clase media, conservadores, e incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco”, dijo.

“Porque muchos ‘Milei, Milei, Milei’, pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei y sin fundamento. Nada más por su conservadurismo, porque así son y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual”, comentó el mandatario federal.

🇦🇷 | @JMilei sobre el papa Francisco: "El papa es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la Casa de Dios. El papa impulsa el comunismo con todos los males que causó…" pic.twitter.com/CyLx3F6JeV — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 4, 2023

En días pasados, Milei arremetió contra el Papa Francisco al calificarlo como “el representante del maligno en la tierra” y lo acusó de impulsar el comunismo. Además, lo llamó “imbécil” por defender la justicia social, ya que, sostuvo, ésta es odio, resentimiento y envidia, “un pecado capital”.

“El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Sabías que el Papa impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó? Y eso va contra las sagradas escrituras”, enfatizó Milei.

“Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? La envidia, el odio, el resentimiento. Originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos”, añadió el ultraderechista argentino.

Al referirse a esta agresión contra el representante católico, el Presidente López Obrador refirió que tiene una amiga católica a la que le hizo llegar el video con los comentarios del candidato presidencial argentino, para que se diera cuenta del “nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así”.

“Tengo una amiga católica, católica, católica, pero al mismo tiempo muy atraída por las ideas nuevas, entre comillas, de Milei, hasta que le mandé ayer o antier el video. ‘Qué hombre este’. Y ahí se acabó porque se dio cuenta del nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así”, comentó.

“Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa. Y bueno, somos libres, pero sí es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen, que tengamos información porque esto que les voy a mostrar estoy seguro de que no lo sabe la mayoría de la gente en México, el 99 por ciento no lo sabe”, añadió el mandatario mexicano.

Asimismo, el tabasqueño subrayó que esta forma de pensar es parte del conservadurismo. “El conservadurismo es esto. Esto es el conservadurismo, nada más que no hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa. Ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas, que se quedan callados, pero son iguales”, dijo el Presidente López Obrador.