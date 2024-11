Netflix aumenta hasta 20% sus planes en México; revisa los nuevos costos de paquetes

Netflix también aclaró que sus planes y precios están sujetos a modificaciones en función de la introducción de nuevos contenidos y funciones.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Netflix, la popular plataforma de streaming estadounidense, anunció este jueves a través de un correo electrónico un incremento en los precios de sus planes de suscripción en México, que alcanzará hasta un 20 por ciento.

Este ajuste se reflejará de inmediato para los nuevos usuarios que deseen contratar el servicio, mientras que los actuales suscriptores notarán el cambio la próxima vez que realicen un pago o modifiquen su plan.

Netflix lanzó su servicio de streaming en 2007 y estrenó su primera serie original, House of Cards, en 2013. Desde entonces, ha ampliado su biblioteca con series y películas originales, como Orange is the New Black, Stranger Things o Squid Game y muchas más.

¿CUÁL ES EL NUEVO PRECIO DE NETFLIX?

El costo de las suscripciones de Netflix aumentará 20 pesos en todos sus paquetes:

El paquete estándar, con anuncios, costaba 99 pesos y ahora tendrá un costo 119. paquete estándar que costaba 219 pesos ahora costará 249. El paquete premium que costaba 299 pesos y ahora costará 329.



Hay nuevos precios para @NetflixLAT en 🇲🇽. Es para nuevas suscripciones y cambios de plan, y no se ha revelado cuando aplicará para usuarios actuales: -Estándar con anuncios: de $99 a $119.

-Estándar: de $219 a $249.

-Premium: de $299 a $329.

-Miembro extra: $69. pic.twitter.com/G5SicJlWHi — Javier Matuk (@jmatuk) November 19, 2024

La compañía dejó claro que este cambio es parte de su enfoque constante en mejorar la experiencia del usuario.

Además, Netflix también aclaró que sus planes y precios están sujetos a modificaciones en función de la introducción de nuevos contenidos y funciones.

Asimismo, la plataforma afirmó que se esfuerza por mantener su catálogo atractivo y fresco. “A medida que sigamos agregando más series y películas e introduzcamos nuevas funciones del producto, nuestros planes y precios podrían sufrir cambios”, explicó la compañía.