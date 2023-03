“Me van a matar”: Joven entregado a policías de Caborca aparece muerto (VIDEO)

Caborca, Sonora/Ciudad de México, 22 de marzo (ProyectoPuente/SinEmbargo).- La Fiscalía de Sonora trabaja para esclarecer el homicidio de Felipe “N”, en Caborca, quien fue localizado sin vida la noche del 20 de marzo y quien fuera entregado por un reportero a elementos de la Policía Municipal de Caborca el domingo 19, lo que consta en una transmisión en vivo en un medio de comunicación digital del mismo reportero.

Durante este domingo, el director de la página Artículo 7mo. El Observador, Federico Hans, hacia una transmisión en vivo cuando, entre la oscuridad, salió Felipe “N” e intentó subirse al vehículo del reportero, a lo que él le respondió que no lo hiciera.

En ese momento llegó un vehículo militar que se detuvo y escucharon al joven para decirles que lo habían despojado del auto; sin embargo, estos no le hicieron caso y se fueron.

“Quiero que me ayude”, insistió Felipe “N” al periodista, quien se negó para “no meterse en problemas”; sin embargo, dejó que se subiera con él para llevarlo con autoridades correspondientes.

Fue que entonces llegaron a un lugar donde habían seis vehículos de la Policía Municipal, siendo ese el momento en que el reportero lo entregó.

“Señor no me haga esto, señor me van a matar”, suplicó Felipe “N”. “Ellos te van a ayudar”, le contestó el periodista.