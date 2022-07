Djokovic, Federer, Nadal y Murray… El Big 4 disputará en equipo la Copa Laver

LONDRES, 22 de julio (AP).- Los Cuatro Grandes están formando un gran equipo en la Copa Laver, con Novak Djokovic uniéndose a Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray en el Equipo de Europa para septiembre.

Los organizadores del evento anunciaron el viernes la participación de Djokovic.

El serbio ganó Wimbledon este mes para alzar su 21er título de Grand Slam. Eso lo coloca uno por delante de Federer y uno por detrás de Nadal en la mayor cantidad de un tenista hombre en la historia del tenis. Murray posee tres títulos de majors.

Ese cuarteto se ha combinado para ganar 66 de los últimos 76 trofeos de Grand Slam, y cada uno pasó un tiempo en la cima del ranking de la ATP.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6

— Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022