El sino del escorpión se regocijaba con la lectura de una entrevista a la intérprete Nina Simone, cuando una frase de la cantante lo llevó a una cavilación sobre el miedo: “La libertad es no tener miedo”, afirma la cantante estadounidense. ¿Y quién no tiene miedo?, pregunta el alacrán: miedo a perder el trabajo, a no tener dinero, a no poder subsistir de manera independiente y autónoma, miedo por la familia, por la enfermedad o la incapacidad física; o peor aún, miedo a un atraco, una extorsión, un secuestro exprés, al hostigamiento y acoso hacia las mujeres, miedo a la violencia en las ciudades de un país peligroso. Simone hace eco de la declaración de los derechos humanos y del derecho a vivir sin temor. Pero la mayoría de los mexicanos vivimos con miedo, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU): “En junio de 2023, el 62.3 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 75 urbes mexicanas, consideró inseguro vivir en su ciudad”.

Vivir inseguro significa que no podemos dormir cada noche con tranquilidad, con la certeza de que nuestra vida y la de nuestra familia y amigos estarán seguras y bien. Significa no poder hacer planes con anticipación, vivir pendientes, a la expectativa de que nada malo nos ocurra. El miedo es una de las seis emociones básicas del ser humano, junto con la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira y la alegría. El miedo tiene un alto componente biológico y psicofisiológico, es una reacción innata frente a estímulos de la realidad externa, quien vive esa emoción responde, por ejemplo, con cambios rápidos e intensos en la respiración, en la presión arterial o la dilatación de las pupilas.

Si bien el miedo es una respuesta psicofisiológica de alerta para facilitarnos reaccionar de manera adecuada y enfrentar una situación extrema o huir de ella, cuando el miedo es muy intenso puede bloquear nuestra capacidad de reacción y paralizarnos. El miedo generalizado puede alienar a poblaciones enteras, pues quien vive con miedo vive inhibido, el miedo limita e imposibilita el desarrollo de todo nuestro potencial.

La ENSU más reciente, referida al trimestre abril-junio, se realizó a escala nacional para 75 ciudades (con Ciudad de México dividida en 16 demarcaciones territoriales), distribuidas en las 32 entidades federativas y en un total de 27 mil 970 viviendas, mediante entrevista cara a cara utilizando dispositivo electrónico. El tamaño de la muestra garantiza un nivel de confianza de 90 por ciento en los resultados y con errores relativos acotados a 15 por ciento, aseguran los expertos del INEGI.

¿En que ciudades la población se siente más insegura o siente miedo? En junio de 2023, el 92.8 por ciento de la población adulta de Fresnillo consideró a esa ciudad insegura; igualmente, el 91.7 por ciento de la población de Zacatecas, el 90.3 por ciento de la población de Ciudad Obregón, el 87.6 por ciento de los habitantes de Ecatepec, el 87.3 por ciento de Irapuato y el 87.2 por ciento de la población de Naucalpan. Fueron los porcentajes más altos de la medición. Pero a estos elevadísimos porcentajes de percepción de inseguridad (del 87.2 por ciento al 92.8 por ciento), le siguen muchas ciudades con promedios también altos, mayores al 50 por ciento, mientras que sólo 25 de las 75 ciudades encuestadas tienen una percepción de inseguridad menor al 50 por ciento. En el medio centenar de ciudades restantes más de la mitad de la población se siente insegura, es decir, tiene miedo.

¿Y en dónde tiene miedo la población? La población se siente más insegura en los cajeros automáticos de la vía pública (73 por ciento); en el transporte público (65.5 por ciento); en el banco (57.3 por ciento); en las calles que habitualmente usa (54.4 por ciento). Le siguen carreteras (51.6 por ciento), el mercado (46 por ciento); el parque o centro recreativo (44.6 por ciento); en el automóvil (32.3 por ciento); en el centro comercial (31.4 por ciento); en el trabajo (28.9 por ciento); en casa (18.7 por ciento) y en la escuela (13.2 por ciento). El escorpión destaca que, de estos porcentajes, la población femenina insegura y con miedo es siempre superior a la de los hombres, a veces hasta por diez puntos.

En síntesis, más de la mitad de la población de 75 ciudades del país, se siente insegura (con miedo) en los bancos, el transporte público, las calles donde habita y las carreteras. Fatalmente, también el 34.1 por ciento de la población consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal, mientras 23.6 por ciento de la población refirió que la situación aún empeorará en el próximo año. Sumados los porcentajes, resulta un 57.7 por ciento de la población, más de la mitad, que considera que el tema de la inseguridad no mejorará pronto.

En cuanto al acoso personal y la violencia sexual, las cifras se han incrementado, sobre todo hacia mujeres, y tienen que ver con los siguientes delitos: piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u ofendieron (10.9 ciento de las encuestadas). Alguien intentó obligarle o forzarle usando la fuerza física, engaños o chantajes a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, o en contra de su voluntad (0.9 por ciento). Le ofrecieron dinero, regalos u otro tipo de bienes a cambio de algún intercambio de tipo sexual, que a usted le pareció ofensivo o humillante (1.6 por ciento). Le enviaron mensajes o publicaron comentarios sobre usted con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas sexuales, a través del celular, correo electrónico o redes sociales (FB, TW, WhatsApp), que a usted le molestaron u ofendieron (5.5 por ciento). Alguna persona le obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad (0.3 por ciento). Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se tocó sus partes íntimas enfrente de usted, y usted se sintió molesta(o), ofendida(o), o atemorizada(o) (2.5 por ciento). La manosearon, tocaron, besaron o se le arrimaron, recargaron o encimaron con fines sexuales sin su consentimiento (2.4 por ciento). Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos como fotos, revistas, vídeos o películas (0.4 por ciento).

El escorpión finaliza con datos sobre la población que presenció actividades delictivas en el periodo de la encuesta: consumo de alcohol en las calles (61.5 por ciento), robos o asaltos (51.7 por ciento), venta o consumo de drogas (40.3 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (39.9 por ciento), disparos frecuentes con armas (36.5 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (24.9 por ciento), robo o venta ilegal de gasolina o diésel —huachicol— (3.4 por ciento).

¿Podremos alguna vez vivir libres de estos miedos? ¿Acaso somos realmente libres viviendo con miedo? Podrán responda al venenoso que la percepción de inseguridad es una cosa, mientras en las cifras oficiales la mayoría de los delitos se mantienen igual o incluso van a la baja, es decir que la percepción no es la realidad. Ante ello, el alacrán recupera un verso de Rimbaud: “Si crees estar en el infierno; estás en el infierno”.

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx