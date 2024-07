Martí Batres entrega Unidad Habitacional “Carola” en la Alcaldía Álvaro Obregón

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).-El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, encabezó este lunes la entrega formal de la Unidad Habitacional “Carola“, en la Alcaldía Álvaro Obregón, construida por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) con una inversión de 234.4 millones de pesos, en beneficio de 375 familias.

Ante las y los vecinos del conjunto ubicado en Avenida San Antonio 423, el mandatario capitalino resaltó que la producción de vivienda de interés social es muy importante para que las familias de bajos ingresos puedan tener su hogar, lo que sería difícil a través del mercado inmobiliario.

Durante la inauguración del multifamiliar, Batres Guadarrama recordó que desde su gestión como Secretario de Gobierno supo sobre el tema de la Unidad Habitacional “Carola”, por lo que al llegar a la Jefatura de Gobierno dio seguimiento y se atendieron los pendientes de conexión a las redes de agua y de energía eléctrica, así como asuntos administrativos.

Asimismo, aseguró que la vivienda es uno de los pilares del bienestar social en su administración, por ello, dio la instrucción de aumentar en mil millones de pesos el presupuesto del INVI para este año, a fin de pasar de tres mil 700 millones de pesos a cuatro mil 700 millones de pesos. Además, subrayó que la vivienda popular genera beneficios directos a las familias que ahora cuentan con hogar propio dentro de la Ciudad de México y también, se impulsa la economía.

“Aquí hay dos tipos de beneficios: por un lado, los beneficios concretos para cada familia, porque cada familia recibe su vivienda, tiene ya un techo seguro, ya no tiene que rentar, ya no tiene que pagar renta, porque el tema con las rentas también es de una gran inestabilidad y han subido el costo de las rentas, por las reformas que hizo Mancera en el sexenio pasado (…) Estas viviendas no solo son un bien para cada familia que las va a ocupar, sino que ayuda a bajar costos de suelo para que no se vaya todo para arriba”, indicó.