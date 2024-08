Una japonesa de 116 años es ahora la persona más longeva del planeta, según Guinness

Por Ayaka McGill y Yuri Kageyama

TOKIO (AP) — La mujer japonesa Tomiko Itooka se convirtió en la persona más anciana del mundo a los 116 años tras la muerte de Maria Branyas, de 117, según Guinness World Records.

Su edad y fecha de nacimiento —23 de mayo de 1908— fueron confirmados por el Grupo de Investigación Gerontológica, que valida los detalles de las personas que se cree tienen 110 años o más, y la puso hasta arriba de su Lista de Clasificación de Supercentenarios del Mundo.

Itooka vive en un asilo de ancianos en Ashiya, una ciudad de la prefectura de Hyogo que también confirmó su fecha de nacimiento. Asumió el título de la mujer más anciana del mundo después de que la familia de Branyas anunció la muerte de la mujer de 117 años el martes. Guinness confirmó el nuevo estatus de Itooka el jueves.

116-year-old Tomiko Itooka (b. 23 May 1908) from Japan now holds the record for oldest living woman and oldest living person. Bananas are her favourite food! 🍌 https://t.co/i8EPQwgvo5

Cuando se le informó que ahora es la persona más anciana del mundo, ella respondió: “gracias”, una palabra que también suele decirle con frecuencia a las personas que la atienden en su casa.

Hace tres meses Itooka festejó su cumpleaños, en el que recibió flores, un pastel y una tarjeta de parte del alcalde. Cada mañana toma una popular bebida sabor yogurt llamada calpis. Su alimento favorito son los plátanos.

Nacida en Osaka, Itooka jugaba voleibol en la secundaria. Se casó a los 20 años, y tuvo dos hijas y dos hijos, según Guinness.

The Gerontology Research Group (GRG) is pleased to announce that Mrs. Tomiko Itooka of Ashiya, Hyogo Prefecture, 🇯🇵 Japan, born 23.05.1908, aged 116, became the candidate for the GUINNESS WORLD RECORDS @GWR World’s Oldest Person title.https://t.co/W4xiEvpXc9 pic.twitter.com/z4fdZaJHin

— Gerontology Research Group (GRG) (@GerontologyGrg) August 20, 2024