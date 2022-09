Uganda confirma un total de 7 casos de ébola; suma 8 muertes “atribuibles al virus”

Por Rodney Muhumuza

KAMPALA, Uganda (AP).— Uganda confirmó el jueves siete contagios de ébola mientras las autoridades intentan localizar a 43 contactos de personas que se sabe que se enfermaron de ébola, dos días después de que anunciaran un brote de la enfermedad.

Un total de ocho muertes, incluida una confirmada por ébola, son “atribuibles al virus”, informó el doctor Henry Kyobe, un oficial militar de Uganda que está a cargo de monitorear los casos de la enfermedad. Afirmó que la situación tiene una “evolución rápida” en la que “creemos que los casos pueden aumentar en unos pocos días”.

#Uganda declared an #Ebola outbreak on Tuesday, triggering local and border health screenings and government alerts. Health screenings at border checkpoints points with #Kenya and #Tanzania will likely create supply bottlenecks, causing disruptions in overland trade. pic.twitter.com/mjRLT167mN

— Emergent Risk International (@ERIriskfeed) September 22, 2022