Noa Sainz revive parte de su vida nocturna en “Cortisol”, su más reciente sencillo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Luego de algunos meses de haber publicado “Isabel”, su primer LP, la cantautora mexicana Noa Sainz se encuentra promocionando “Cortisol”, su más reciente sencillo en el que continúa abordando parte de su pasado.

Con “Cortisol”, la artista, de nombre de pila Regina Isabel Vallejo, regresó a la música club de la mano del productor Jordan Reyes, y en conjunto crearon el escenario perfecto para esas noches de fiesta que la llegaron a cobijar.

“Creo que en el momento de mi vida cuando tuvimos esa sesión [con Jordan Reyes], no sé, como que toda la atmósfera de esos días había sido, pues sí, un momento de mi vida en el que yo estaba viviendo mucho de noche, por así decirlo, me llamó la atención, creo que quedaba con lo que yo quería decir en ese momento y se dio”, compartió la música en entrevista para SinEmbargo.

Respecto a la letra, abundó “me había estado llenando de experiencias, había estado queriendo probar de todo, estaba saliendo mucho y estaba conociendo muchas personas, etcétera, entonces yo tenía este objetivo de conocerme más, de saber qué cosas sí me gustaban, qué cosas no me gustaban […] Entonces llegué un poquito a esa conclusión de ‘okay, viví todo esto, la cagué muchísimo, me puse, a lo mejor, en situaciones no tan chidas, pero eso me sirvió para ahorita saber un poco más de lo que me gusta, de lo que no me gusta, quiero o no quiero'”.

Pese a que el ritmo es totalmente diferente a lo que había presentado en “Isabel”, a nivel lírico Noa Sainz consideró que “Cortisol” llegó para complementar de alguna manera a su primer álbum.

De acuerdo con la cantautora, en ambas entregas aborda la conversación sobre el proceso interno por el que ha tenido que atravesar para poder estar en donde se encuentra actualmente.

“Fue la verdad un proceso bien denso, o sea, muy pesado, y la verdad es que no ha terminado, o sea, yo creo que ese proceso de deconstrucción, de sanar heridas, de sanar traumas, de actuar desde lugares nuevos y no desde los que nos fueron impuestos de niños es súper complicado y toma bastante tiempo, o sea, yo te diría que ese proceso yo lo empecé en 2019 y hasta la fecha creo que apenas voy empezando el camino a llevarlo a mis acciones porque te digo todo estaba muy mental, internalizado”, apuntó Noa Sainz.

“Ha sido un proceso no lineal, avanzo un poco, luego retrocedo, luego avanzo más y luego otra vez vuelvo a dudar, y me ha traído cosas muy positivas, claro, y creo que es parte de eso, de sacar lo positivo de todo este revoltijo que empieza cuando uno se empieza a dar cuenta de cosas y a cuestionar”, añadió.

“Cortisol” al igual que “Isabel” se encuentran disponibles en plataformas de streaming.

