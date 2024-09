Luisa se hizo en Morena. Protagonizó sus primeros spots. Ahora será su líder nacional

Luis María Alcalde, una política formada en Morena, se perfila a ser la nueva dirigente nacional de este partido junto a Carolina Rangel, como Secretaria General. Fuentes de esta fuerza política aseguraron a SinEmbargo que es probable que Andrés Manuel López Beltrán sea elegido además para encabezar la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Dentro de todos los procesos inéditos que se han vivido en la última década en la política mexicana, el domingo se vivirá una de los pocos procesos pendientes que faltan por verse: la renovación de la dirigencia del partido más grande de izquierda de México, Morena, que se prevé se llevará a cabo este domingo sin tensiones ni divisiones internas, como históricamente le ha sucedido a este tipo de organizaciones y movimientos.

Se espera que en el Congreso extraordinario morenista se elija a Luisa María Alcalde, una joven formada en este partido, que incluso protagonizó sus primeros spots, como la sucesora de Mario Delgado, el actual dirigente nacional. En la posición de Citlalli Hernández, secretaria general, llegaría Carolina Rangel. De igual forma se prevé la incorporación al organigrama partidario de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo mediano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha confirmado la intención de “Andy”, como se le conoce, de ingresar a la vida partidaria de Morena.

El Séptimo Congreso Nacional Extraordinario tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México a las 9:00 horas, aunque el registro comenzará un par de horas antes. “Esperamos la presencia de tres mil congresistas nacionales que fueron electos desde el 2022. El Congreso Nacional es la autoridad máxima de nuestro partido y es el único facultado para elegir a la nueva dirigencia”, comentó Delgado.

Se espera que a lo largo de la jornada –la parte inicial y final de la sesión de los morenistas será abierta a medios– los partidarios guindas elijan a su próxima líder. Entre los invitados especiales estarán diputados y senadores federales, así como gobernadores e incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ya está lista la convocatoria al VII Congreso Nacional Extraordinario de nuestro movimiento. Para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación: Unidad y organización.https://t.co/7uUL3E1IzI pic.twitter.com/N8jmn8iyY2 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 8, 2024

Los cargos partidistas a renovar son los siguientes: Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional; Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional; Carteras del Comité Ejecutivo Nacional cuyos titulares no cumplan estrictamente con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de Morena con motivo de los resultados del Proceso Electoral 2023-2024 o por las invitaciones a integrarse a los distintos gobiernos del movimiento.

Además, inmediatamente habrá toma de protesta de las personas electas. Dichos cargos tendrán vigencia del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2027.

El movimiento político que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una asociación civil el 2 de octubre de 2011, y que lo llevó al poder en 2018, alcanzó su mayor fuerza en el país con las elecciones del 2 de junio, tras las cuales Morena gobierna junto con sus aliados 24 de las 32 entidades del país. Además, repetirá en la Presidencia del país: la banda pasará del tabasqueño a Sheinbaum Pardo, la primera mujer que ocupará el cargo.

LA SUCESIÓN DE ALCALDE

Debido a que no cuenta con rivales ni siquiera anecdóticos, Luisa María Alcalde, la actual Secretaria de Gobernación del Gobierno de López Obrador, es la única candidata inscrita. Se prevé que este mismo domingo el Congreso morenista vote por ella y la elija sucesora de Mario Delgado al frente del partido.

En octubre de 2011, por invitación del propio Andrés Manuel López Obrador, Luisa Alcalde se unió a la asociación civil Morena, donde fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes (Morenaje), recién egresada de la UNAM. “La morena”, le gritaban entonces cuando la gente la reconocía tras protagonizar en un video la música oficial del partido, autoría de Byron Barranco.

Luego de marchar en la prepa contra el desafuero y cuestionar el fraude electoral de 2006 en la conservadora Facultad de Derecho de la UNAM, después de ser fundadora de Morena y de ser oposición contra las reformas estructurales de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador la designó para Secretaria del Trabajo a sus 31 años, para después ocupar la Secretaría de Gobernación.

De hecho, si Alcalde es elegida hoy, no deberá renunciar a la Segob, pues debido a que asumiría el cargo el 1 de octubre, para ese día ya habrá acabado su participación en el gabinete de López Obrador, el cual termina sus labores el último minuto del 30 de septiembre.

“Yo cometí el error de las normas del partido. Resulta que si la eligen ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre. No tiene problema legal para que termine”, explicó el viernes el Presidente en su conferencia matutina. “La estimo mucho, le agradezco mucho. Si no tiene problema legal, en caso de que la elijan, ella entraría formalmente hasta el 1 de octubre y va a quedarse hasta el final del Gobierno”, aclaró.

Otro caso es la Secretaría General, el segundo al mando y mano derecha del dirigente nacional. El viernes, Carolina Rangel, exsecretaria del Bienestar del Gobierno de Michoacán y exdirigente de los jóvenes morenistas de la entidad, declaró sus intenciones de competir por este puesto.

“He decidido contender por la Secretaría General acompañando el relevo generacional de María Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. Debemos avanzar en la revolución de las consciencias. Como obradorista de corazón, debemos seguir participando en los lugares donde se pueda construir esta colectividad”, dijo en un mensaje en sus redes sociales

EL ROL DE “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN

De acuerdo con la convocatoria al Congreso Extraordinario morenista, hoy también se definirá qué cargo ocupará Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente, quien en septiembre empezó a ser promovido por los partidarios guindas de Tabasco para ocupar la Secretaría General de Morena, la cual deja Citlalli Hernández para pasar a ocupar la nueva Secretaría de Mujeres federal.

Sin embargo, fuentes de Morena aseguraron a SinEmbargo que es probable que sea elegido para encabezar la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Se trata de una función que resalta la labor de “Andy” López Beltrán: un operador de López Obrador y del partido en distintas elecciones que prefiere mantenerse fuera del foco de los medios y de la atención pública, algo que en la Secretaría General no podría evitar.

Andrés López Beltrán es considerado como uno de los principales operadores internos, tanto en Morena, como en el Gobierno federal, debido a que es conocida la influencia que ha tenido al interior del partido fundado como puesto clave para la Administración.

El Presidente López Obrador ya había adelantado que su hijo participaría en el proceso interno del partido que fundó. “Sí, con mis hijos hicimos un acuerdo desde tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó el 9 de septiembre en su conferencia diaria.

“Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno, Gonzalo tampoco; Andrés, sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, desde luego”, destacó.

