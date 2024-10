El exdirector de Abercrombie & Fitch es aprehendido por cargos de tráfico sexual

Por Jennifer Peltz y Cedar Attanasio

Nueva York, 22 de octubre (AP) — El exdirector general de Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, su pareja y otro hombre, fueron arrestados por cargos de atraer a hombres para participar en fiestas sexuales coercitivas, extravagantes y llenas de drogas que se realizaban en todo el mundo, con la promesa de modelar en los glamorosos anuncios del importante minorista, que alguna vez definieron a la industria.

Durante al menos 20 años, Jeffries, su pareja Matthew Smith y su empleado James Jacobson utilizaron el estatus y la riqueza de Jeffries, así como una red de empleados internos para satisfacer los deseos sexuales de la pareja en lo que equivale a un negocio internacional de tráfico sexual y prostitución; y para mantenerlo todo el secreto, según una acusación divulgada en un Tribunal federal de Brooklyn.

“Explotar sexualmente a seres humanos vulnerables es un delito. Y hacerlo con la promesa de cumplir sueños de un futuro en la moda o en el modelaje no es distinto”, añadió. James Dennehy, subdirector de la oficina en Nueva York del FBI, dijo que las acusaciones eran “aborrecibles”.

Estas últimas siguieron, y en ocasiones reflejaron, acusaciones de conducta sexual inapropiada, presentadas en demandas y en los medios por jóvenes que afirmaron que Jeffries les prometió un trabajo en el modelaje y los presionó para realizar actos sexuales.

Brian Bieber, abogado de Jeffries, y los abogados de Smith, Joseph Nascimento y David Raben, dijeron en correos electrónicos que responderían a las acusaciones en el tribunal.

Se enviaron mensajes al abogado de Jacobson para solicitar sus comentarios. Previamente, Jacobson dijo que no participó ni sabía nada sobre ninguna conducta coercitiva, engañosa o forzada.

Los tres acusados iban a comparecer más tarde el martes en distintos tribunales: Jeffries y Smith en Florida, donde fueron detenidos, y Jacobson en St. Paul, Minnesota, tras ser arrestado en Wisconsin.

Los tres están acusados de tráfico sexual y prostitución interestatal en relación con 15 demandantes no identificados.

