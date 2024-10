“El Toro” Valenzuela, el mejor pitcher mexicano de la historia, fallece a los 63 años

Por Beth Harris

LOS ÁNGELES (AP) — Fernando Valenzuela, el fenómeno nacido en México de los Dodgers de Los Ángeles que inspiró la “Fernandomanía” al ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional y el Novato del Año en 1981, falleció. Tenía 63 años.

El equipo dijo que murió el martes por la noche en un hospital de Los Ángeles, pero no proporcionó la causa ni otros detalles.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ

Su muerte se produce mientras los Dodgers se preparan para abrir la Serie Mundial el viernes por la noche en casa contra los Yankees de Nueva York.

Valenzuela había dejado su trabajo como comentarista en la transmisión televisiva en español de los Dodgers en septiembre sin explicación alguna. Se informó que había sido hospitalizado a principios de este mes. Su trabajo lo mantuvo como un habitual en el Dodger Stadium, donde era el centro de atención en el comedor del palco de prensa antes de los juegos y siguió siendo popular entre los fanáticos que lo buscaban para tomarse fotos y pedirle autógrafos.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

— MLB (@MLB) October 23, 2024