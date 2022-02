¿Por qué proteger, por qué fabricar mentiras?: AMLO sobre Operación de Estado en ABC

El Presidente López Obrador señaló que en sexenios pasados existía “la costumbre” de ocultar cosas y de proteger.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles como “una muestra de impunidad” la supuesta “Operación de Estado” que se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala, así como a altos funcionarios en el caso del incendio en la Guardería ABC, como lo denunció ayer Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el recorrido por los salones de Palacio Nacional, el mandatario señaló que en sexenios pasados existía “la costumbre” de ocultar cosas y de proteger. Además, usó de ejemplo el caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

“Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Era un comportamiento porque en qué le afecta a un Presidente decir ‘esto fue lo que sucedió’ y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado. ¿Para qué meterse a proteger?”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal criticó que se haya ocultado la información del caso, pues indicó que la investigación no podía llegar a familiares del entonces Presidente.

“No podía llegar a ellos porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. Puede ser que existiera alguna responsabilidad de alguna omisión o algún familiar, pero, ¿qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un Presidente? Es lo mismo de Ayotzinapa. ¿Por qué no decir todo lo que sabían y por qué fabricar una mentira?”, expresó.

López Obrador dijo desconocer las declaraciones del Ministro Zaldívar y aseguró que este tema no se trató en la reunión de seguridad de esta mañana, pues “toda la cuestión política no se toca”.

El caso fue dado a conocer el día de ayer por el Ministro durante la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, espacio en el que aseguró que Gobierno federal de Calderón Hinojosa presionó para que no saliera el proyecto resolutivo sobre el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños.

Frente a los medios de comunicación, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confesó que el caso que más lo conmovió como Ministro fue cuando, a dos meses de haber estado dentro de la Suprema Corte, estuvo a cargo de todo el tema de la Guardería ABC.

Zaldívar, quien llegó nombrado en 2009 por Calderón, propuso en 2010 una sentencia que atribuía la responsabilidad al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y a su antecesor Juan Molinar, quien después fue Secretario de Comunicaciones y Transportes.

El presidente de la Suprema Corte, quien ahora está señalado por su cercanía al Presidente Andrés Manuel López Obrador, rival político de Calderón, ya había denunciado en 2019 presiones por el caso, pero ahora aseguró que hubo “una Operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente”.

“Hoy puedo dar fe de una Operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, dijo Arturo Zaldívar.

“Por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno los memorandos que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte esto obviamente no lo hice público en ese momento”, aseveró.

Al respecto, Margarita Zavala, actual Diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) y esposa del expresidente Felipe Calderón, negó la mañana de este miércoles las declaraciones que hizo ayer Arturo Zaldívar.

La legisladora recurrió a sus redes sociales y dio respuesta a lo compartido por el también doctor en Derecho: “Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la Presidencia. Y fue el propio Gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”, sostuvo en un tuit.

PMiente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

La legisladora panista destacó que acompañó los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social y apoyo psicológico. “A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo”, agregó.

“Miente Zaldívar porque fue precisamente el Gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en EU. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau, y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara”, defendió.

La legisladora panista destacó que acompañó los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social y apoyo psicológico. “A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo”, agregó.

“Miente Zaldívar porque fue precisamente el Gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en EU. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau, y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara”, defendió.

Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social,apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

Ese mensaje fue una aclaración a lo manifestado este martes por el presidente de la SCJN: “El Gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [California, EU], donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema. […] Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] habían alterado los expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”.

Por último, la Diputada del blanquiazul concluyó con la siguiente publicación: “Algo muy importante: nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó sólo que ‘se le ocurrió’ en ese momento: Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años”.

La confrontación ocurre mientras Zaldívar ha afrontado acusaciones de ser favorable al Gobierno de López Obrador, quien el año pasado propuso extender su mandato como presidente de la Suprema Corte pese a que la Constitución lo impide, algo que finalmente no ocurrió.

Algo muy importante: nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó solo que “se le ocurrió” en ese momento:

Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

¿QUÉ PASÓ CON LA GUARDERÍA ABC?

El 5 junio de 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 49 niños murieron y más de 80 resultaron lesionados y con secuelas por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo que se propagó desde una bodega contigua. La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a que la guardería no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, los menores de edad no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y liberó a los niños.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se acercó a los familiares de las víctimas de esta tragedia poco después de asumir el mandato en diciembre de 2018.

En septiembre del 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que reabría el caso.

-Con información de EFE