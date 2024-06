100DíasConAMLO ¬ De Eruviel a Monreal: cómo la izquierda se fue contaminando

Las quejas por los chapulines que llegaron a Morena, cuando es el partido más votado en todo el país, son más que constantes, pero se enfrentan con una política de brazos abiertos que data desde 2017, cuando se dio la primera crisis derivada de estas acciones. Aplica para “hombres y mujeres de buena voluntad” que quieran sumarse al movimiento… y también para los que quieran mantenerse ahí.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Mientras la lista crecía, las dudas intentaban ser atajadas bajo el argumento de que en la Cuarta Transformación todos son bienvenidos. Y no sólo se aplicó con externos, también sirvió para mantener cerca –y en activo– a los que ya estaban dentro a pesar de tragedias y acusaciones.

¿Males necesarios? ¿Así es la política?

En los últimos seis años, una de las críticas constantes al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la del pragmatismo excesivo y hay dos casos que permiten identificar el problema y la crítica: Lilly Téllez y Germán Martínez.

Ambos políticos fueron invitados por el Presidente López Obrador, la primera para ser Senadora de la República y el segundo, para ocupar un lugar en el Gabinete ampliado. Las diferencias eran claras pero dijeron estar convencidos del proyecto de la 4T pero eso duró poco tiempo y volvieron con los suyos, es decir, con el Partido Acción Nacional (PAN).

No fueron los únicos ni los últimos pero sí marcaron un precedente.

La gente, ante nuevos casos, cuestionó: ¿qué no se aprendió de las Lillys o los Germanes? Y eso llevó a más preguntas: ¿qué no hay otra gente?, ¿qué Morena no tiene cuadros propios?

Pero la práctica se quedó como algo usual dentro del partido, ya que durante la campaña y en el proceso de transición de la virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbaum fue en el mismo sentido de garantizar espacios a expriistas y panistas y otros tantos de esos partidos que, aunque no dieron el brinco a Morena pero sí al aliado Partido Verde.

Este actuar generó enojos y críticas pero se trata de una constante.

López Obrador cuando fue candidato presidencial anunció que el Partido Encuentro Social (PES) se sumaría a la coalición de partidos que lo representaban. En ese momento hubo reclamos de que el líder de la izquierda política sumara a una corriente ligada al conservadurismo y a la ultraderecha.

“Bienvenidos todos aquellos hombres libres y de buena voluntad”, dijo en febrero de 2017.

El periodista Juan Luis Cruz Pérez publicó en La Jornada de Oriente un artículo con esa declaración acompañada del siguiente párrafo:

“En su visita a Tlaxcala el pasado sábado, en la que signó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, se hizo pública la adhesión a ese proyecto de la ex candidata del PRD al gobierno del estado y actual senadora de la República, Lorena Cuéllar Cisneros; del ex gobernador priista, José Antonio Álvarez Lima; del ex presidente estatal del PAN, Sergio González Hernández; del ex senador panista, Marco Tulio Munive y del ex presidente y el fundador del sol azteca en la entidad, Perfecto Barrales Domínguez”.

El 3 de septiembre de 2022, siendo todavía Jefa de Gobierno, la hoy virtual Presidenta Electa se refirió a ese momento:

“A ver, no, les voy a decir una cosa, en el 2018, cuando estaba en campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si ustedes se acuerdan, hubo un proceso de incluir a mucha gente que no estaba en el movimiento y que se fue incorporando. Mucha gente que venía del PAN, gente que venía de otros partidos políticos y entonces Pedro Miguel (integrante del Instituto de Formación Política de Morena) dijo una frase de Heberto Castillo, y es: ‘no importa de dónde venimos sino a dónde vamos'”, indicó.

“Y eso significa nuestro movimiento, por supuesto, que defendiendo las causas de dónde venimos. No se nos debe olvidar eso, nuestros principios, pero todo aquel que esté de acuerdo con esos principios debe ser bienvenido porque nosotros somos un movimiento plural, amplio. No nos hagamos chiquitos, siempre hagámonos grandes y siempre pensemos en el pueblo de México”, sentenció.

Seis años después hay nombres que han causado más revuelo que otros: Manuel Velasco, Adrián Ruvalcaba, Rommel Pacheco, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila, Luis Miranda Barrera, Sasil de León, Tony Gali, José Chedraui, Javier Corral, Alejandro Murat Hinojosa, Sergio Mayer, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Eugenio Hernández Flores, Manuel Espino, Jorge Estefan Chidiac, Clara Luz Flores, Rubén Rocha, Laura Guadalupe Vargas, Marybel Villegas Canché, Cuauhtémoc Ochoa, Pedro Kumamoto, René Vivanco, Ricardo Sheffield… son solo algunos.

Hay otro grupo que conformaron los exgobernadores a los que se les ofreció una Embajada o un Consulado. En esa lista están los expriistas Quirino Ordaz Coppel, Claudia Pavlovich, Omar Fayad, Carlos Miguel Aysa y Carlos Joaquín González. Estos movimientos fueron vistos como una estrategia para desmantelar a la oposición a través de esos gobernadores.

El priista Quirino Ordaz fue enviado a la embajada mexicana en España, luego de concluir su gubernatura en Sinaloa. El PRI lo expulsó de sus filas. Quien fuera su compañera de partido, la que fuera gobernadora de Sonora, Claudia Paulovich, fue nombrada cónsul en Barcelona y también el priismo la expulsó. Pasó lo mismo con Miguel Aysa, que fue designado Embajador de República Dominicana tras dejar el Gobierno de Campeche.

Carlos Joaquín, quien era Gobernador del PRD fue enviado a Canadá y Omar Fayad es ya Embajador en Noruega. Esos son los que llegaron de fuera para quedarse y empezar una nueva vida (política).

Pero los llamados “indeseables” no son todos externos, también entran en ese rubro los que ya estaban dentro y que, a pesar de todo y contra todo, se mantienen vigentes y con cargos públicos.

Un caso que lo ejemplifica es el de Ricardo Monreal Ávila que no llega a este 2024 en su mejor momento político pero aún así está contemplado para ser el Coordinador de los Diputados de Morena. En el periodo que termina ocupó el mismo cargo pero en el Senado en donde tuvo diversas etapas: fue, primero, el líder que podría garantizar la aprobación de las reformas con su talento para negociar; luego, el personaje que escuchaba y atendía las preocupaciones de la oposición aunque se interpusieran por sobre los intereses de su partido.

Luego vino la crisis: habló de un distanciamiento con el Presidente y empezó a amenazar con abandonar las filas de Morena. Fue casi medio año el que se llevó meditando sobre ese mismo tema aunque la agenda legislativa seguía su curso.

Se acercó más a la oposición e incluso se manejó que estaba negociando una candidatura y anunció que él y Santiago Creel iniciarían una gira en el país para promover mesas de reconciliación nacional y delinear los mejores proyectos para México. En esos mismos días de noviembre de 2022, los perredistas Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro propusieron a Creel y a Monreal para ser los candidatos presidenciales de la alianza opositora, “al ser dos de los políticos mexicanos con mayor formación”.

Pero, al final, Monreal decidió quedarse.

En febrero de 2023, SinEmbargo publicó una serie de reportajes en el que se evidenció que Monreal ordenó la compra de siete de sus libros, algunos a sobreprecio. Los oficios que acompañaron los textos, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dieron otro rumbo a la investigación, ya que se demostró que cinco tenían firmas falsas de otros Senadores de Morena.

En entrevista Monreal dijo que era algo usual, por cuestiones de agendas, que alguien pueda firmar por un Senador, pero los senadores aludidos aseguraron que ellos no habían autorizado nunca la compra de miles de ejemplares de la obra de Monreal.

También en el diálogo con esta reportera, Monreal aseguró que un libro sí se había comprado a sobreprecio pero que fue un error que fue solucionado, aunque la fecha del reembolso del dinero fue posterior a la publicación del reportaje.

Aunque el caso llegó a las altas esferas de Morena y, de acuerdo con declaraciones de Alejandro Armenta Mier (hoy, Gobernador electo de Puebla) la auditoría interna del Senado inició una investigación al respecto pero de ese procedimiento no se conoce ni un solo detalle y, además, nadie lo pidió.

Tampoco había mucho riesgo: el Contralor Interno, encargado de investigar la falsificación de firmas es Andrés Lozano Lozano, es un viejo compañero de partido de Monreal.

Todo este periodo quedó sepultado cuando Monreal llegó a inscribirse al proceso interno de Morena para ser el candidato presidencial en 2024. Fue bien recibido al igual que el resto de los aspirantes.

Pero más allá de ese último periodo, la figura de Monreal carga con el cansancio de las personas de Zacatecas que denuncian el control que la familia tiene en la entidad en la que hay gobernador y presidentes municipales unidos por un lazo sanguíneo.

Otra prueba es que en la Ciudad de México intentó mantener la Alcaldía Cuauhtémoc, que es uno de sus brazos políticos desde 2012. A pesar de que Morena ganó la Jefatura de Gobierno, la candidata Catalina Monreal (hija de Ricardo), ahuyentó el voto y ganó la candidata del PAN.

Al hacer la recapitulación de estos años, parece que no ha sido suficiente para que la figura de Monreal vaya quedando relegada. Aunque quedó en el último lugar de la encuesta, está por concretarse su nombramiento como líder de Morena en Diputados. Un borrón y cuenta nueva. Una nueva esperanza.

¿Males necesarios? ¿Así es la política?

“Bienvenidos todos aquellos hombres libres y de buena voluntad”, dijo en febrero de 2017 Andrés Manuel López Obrador. La frase, a pesar de los pesares, sigue vigente.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.