FOTOS: Jirafa sin manchas nace en zoológico en EU; podría ser la única en el mundo

“Los expertos en jirafas creen que es la única jirafa reticulada de color sólido que vive en cualquier parte del planeta”, declaró Bright’s Zoo en un comunicado.

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 23 de agosto (LaOpinión).- Una rara jirafa sin manchas nació en el Zoológico de Brights en Limestone, Tennessee, el 31 de julio, convirtiéndose en uno de los animales más populares del establecimiento debido a que los expertos creen que es la única jirafa reticulada de color sólido en el planeta.

“Los expertos en jirafas creen que es la única jirafa reticulada de color sólido que vive en cualquier parte del planeta”, declaró Bright’s Zoo en un comunicado.

El director del zoológico, David Bright, dijo en un correo electrónico a CBS News que la última jirafa sin manchas registrada fue en 1972 en Tokio. El animal llamado Toshiko nació en el zoológico de Ueno, según fotos de archivo.

“Desde el primer día hemos estado en contacto con profesionales del zoológico en todo el país. Y especialmente los veteranos, que han existido durante mucho tiempo, ‘Oye, ¿has visto esto? ¿Cuál es tu opinión? Y nadie lo ha visto”, señaló Bright.

Las jirafas reticuladas son una especie de jirafas con manchas marrones y anaranjadas. Son nativos de África y en 2018 fueron catalogados como en peligro de extinción, según la Fundación para la Conservación de las Jirafas.

El encargado de mantenimiento de animales del zoológico de Bright, Tony Bright, dijo que sabía que ella era diferente porque nació sin manchas, las cuales por lo general se pueden ver justo después de que nazcan las jirafas.

🦒 Una rara jirafa impecable ha cautivado al zoológico Brights en Tennessee desde su nacimiento el mes pasado. Se cree que la cría es un espécimen único, ya que las jirafas rara vez nacen sin su patrón de manchas característico. pic.twitter.com/eKs5A1S7e1 — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) August 23, 2023

Dijo que decidieron revisar su análisis de sangre al notar la anomalía pero, los resultados eran similares a los de otra jirafa nacida dos semanas antes. “Cada día se vuelve más fuerte”, aseguró.

Bright’s Zoo tiene nueve jirafas.

La jirafa bebé mide seis pies de altura y está “prosperando” bajo el cuidado de su madre, dijo el zoológico.

“Es mejor que haya nacido en cautiverio. En la naturaleza, usan esos puntos para camuflarse… Al ser de un solo color, es posible que no pueda ocultarse tan bien“, dijo Bright.

El zoológico espera que la jirafa llame la atención sobre los desafíos que enfrenta la especie en la naturaleza, de acuerdo con un comunicado de prensa.

“La cobertura internacional de nuestra jirafa bebé sin patrón ha creado un foco de atención muy necesario sobre la conservación de las jirafas. Las poblaciones silvestres se están deslizando silenciosamente hacia la extinción, con el 40 por ciento de la población de jirafas silvestres perdida en las últimas 3 décadas“, señaló.

El domingo, el zoológico anunció un concurso de nombres para la jirafa bebé, cuya lista lista se ha reducido a cuatro opciones: Kipekee, que significa único; Firyali, que significa inusual o extraordinario; Shakiri, que significa “ella es la más hermosa”; y Jamella, que significa “uno de gran belleza”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“La familia Bright ha analizado cientos y miles de nombres, sus significados. Esos cuatro son los cuatro a los que la familia está realmente apegada. Entonces, si ella es nombrada una de esas cuatro, estamos muy felices”, indicó el zoológico.

En 2020, una familia de tres raras jirafas blancas fue vista en Kenia. Las jirafas completamente blancas tenían leucismo, lo que provoca la pérdida de pigmentación, creando una piel blanca.

Después de que los cazadores furtivos mataran a dos de las jirafas, un grupo de conservación equipó a la jirafa restante con un monitor GPS para rastrear sus movimientos y, con suerte, mantener alejados a los cazadores furtivos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.