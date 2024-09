Sujeto acusado de intentar asesinar a Trump confiesa plan en una carta: “Les fallé”

Los Ángeles, 23 de septiembre (LaOpinión).- Ryan Wesley Routh, acusado de un intento de asesinato contra Donald Trump, dejó una nota en la que decía que tenía la intención de matar al expresidente, además tenía en su auto una lista escrita a mano de fechas y lugares en los que el republicano estaría.

Así lo revela un documento judicial de fiscales enviado a la Corte de Distrito Sur en Florida, donde Routh enfrenta un proceso judicial.

La misiva, explican los fiscales, fue hallada luefo de que el 18 de septiembre un testigo civil contactara a las autoridades e informara de una caja que el sospechoso había dejado en su casa.

La carta sobre el asesinato de Trump estaba dirigida a El Mundo.

Los nuevos documentos sometidos por fiscales federales incluyen el memorando de detención para que el acusado permanecezca encerrado mientras avanza el caso.

Routh no logró concretar su objetivo en el club de golf del expresidente Trump en Palm Beach, Florida, donde el sospechoso fue descubierto por un agente del Servicio Secreto, quien disparó al distinguir un arma.

🚨Update: Ukrainian agent Ryan Wesley Routh smirks in mug shot just days after his attempted assassination of Trump! Ryan is a Harris Democrat with huge connections with Ukrainian Intelligence after serving in their Foreign Legion! pic.twitter.com/nsTxavVMZZ

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) September 19, 2024