VERSUS ¬ La derecha atiza guerra contra la Presidenta en plano judicial y mediático

Poder Judicial VERSUS Poder Ejecutivo. Se trata de una batalla que la derecha libra contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para intentar detener la elección de los juzgadores, magistrados y ministros del próximo año que se prevé con la Reforma Judicial. ¿Cuáles son las últimas acciones que han emprendido desde la oposición? Este fue el tema que abordaron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La derecha libra una guerra contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el ámbito legal y mediático, dos de los brazos con mayor poder que tiene y los cuales han operado de la misma manera contra otros dirigentes de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, una táctica conocida como lawfare o guerra jurídica, coincidieron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Daniela Barragán indicó que en las más recientes acusaciones de desacato contra la Presidenta Sheinbaum Pardo es muy visible cómo se han fusionado los poderes Judicial y Mediático.

“Es cada vez más evidente esta hermandad que hay entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, no hay dudas de que los medios de comunicación están jugando de ese lado. La contramañanera, la que inició el pasado lunes por parte de los trabajadores del Poder Judicial tuvo una gran convocatoria o sea, en una dictadura que haya una libertad para que tantos medios de comunicación cubran un evento así, ¿no sé en dónde se habrá visto?”, cuestionó Barragán.

La periodista ahondó cómo incluso la Jueza Nancy Juárez, que ordenó sin tener atribuciones que se quite la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación ha tenido espacio en la mayoría de los medios de comunicación corporativos, aún cuando le falta notificar a la Presidenta del supuesto desacato.

“Ya se está hablando de desacato, de que Claudia Sheinbaum tiene que ir a la cárcel por esta falta de respeto al Poder Judicial, pero, pues ni siquiera ha sido notificada, o sea, estamos ante una toda una narrativa de los medios de comunicación”, cuestionó Barragán. “Eso los hace más peligrosos de lo que de por sí ya son porque saben mover ese tipo de herramientas a su favor para poder poner en jaque a políticos, así ha funcionado en América Latina porque tampoco es como que se sientan los más novedosos en estas estrategias, sino que están ocupando algo, que ya probaron en otros países y que están echando aquí andar en México con muy poco éxito”.

En ese sentido Daniela Barragán apuntó que la implementación de la Reforma Judicial es una batalla que le ha tocado librar a la doctora Claudia Sheinbaum desde el primer día que tomó protesta, por ello indicó que se debe cuidar que dentro de Morena perfiles como el Diputado Ricardo Monreal busquen acaparar las designaciones en las comisiones para definir a los perfiles que irán a la elección de juzgadores.

“Es una batalla dura como para que llegue Ricardo Monreal y diga, ‘ay, yo quiero controlar las comisiones para definir a los perfiles’. No puedes poner en juego todo un movimiento que es que se volcó en el llamado Plan C, que le dio cauce a una estrategia política con ese Plan C por motivos de la ambición personal de un político. Entonces el Poder Judicial puede estar tropezándose consigo mismo, pisándose su toga costosísima, pero si de este lado empiezan con ese tipo de problemas, van a empezar a perder el control de la narrativa que ahorita sí tienen”, refirió.

Perla Velázquez señaló que al hablar sobre lawfare tiene que ver mucho con los intereses mediáticos y con los intereses políticos, “para tratar justamente de quitar a una Presidenta o un Presidente en su momento, que ha sido una práctica que han implementado en América Latina y que sin duda ha dado resultados en algunos lugares y que aquí en México están buscando hacerlo”.

“La médula de todo el asunto es que está el escándalo mediático porque en realidad no ha llegado a la Consejería Jurídica este recurso legal (la notificación por desacato) y solamente están haciendo grande un tema en los medios de comunicación que siguen también abonando en esta discusión”, mencionó.

Alina Duarte expresó a su vez que esta judicialización de la política, tiene dos pies fundamentales: los medios de comunicación y el Poder Judicial. “Los medios de comunicación juegan un rol un tanto judicial porque en donde se lleva el linchamiento, el debilitamiento, las condenas es en el ámbito mediático. El rol del Poder Judicial es ratificar las condenas que mediáticamente se han venido implementando de manera previa y lo hemos visto en un montón de casos, pero es muy interesante”.

Duarte citó cómo la autora Arantxa Tirado ha dado cuenta que México es uno de los primeros ejemplos en donde se lleva a cabo este lawfare, pero desde un fracaso absoluto y no logra concretarse que es el desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno.

Para Alina Duarte, los riesgos de esta guerra jurídica son permanentes, aunque dijo que la gran diferencia que hoy existe en México es que tenemos una derecha totalmente desarticulada. “La verdad que no logra articular ni un programa de lucha, ni un programa de nada ni un sentido común ni siquiera cosas que logran permear en el sentido de la gente como para empezar a dudar de la Cuarta Transformación y además lo hacen cuando no tienen una correlación de fuerzas mínimas y claro están alterados porque su gran bastión que es el Poder Judicial y los medios de comunicación están en una crisis brutal”.

En ese sentido, alertó que la gente que hoy se confíe porque se ha ganado el Gobierno es darle un montón de herramientas a la derecha que sigue ostentando el poder mediático, el Poder Judicial, y que sigue actuando día y noche para desestabilizar este país para emprender campañas.

“Lo único que va a determinar que estos poderes realmente dejen de tener ese margen de acción para amenazar a un Presidente, porque recuerden lo hicieron con López Obrador y tenían ahí en su cajón posibilidades de destituirlo, bueno la única posibilidad de que no pase eso de la noche a la mañana es una población que esté al tanto de qué están haciendo estos poderes fácticos, que están haciendo los poderes mediáticos, los poderes judiciales, pero también una población activa para hacer cada vez más congruente este proceso y cada vez más de izquierda eso hay que dejarlo clarísimo”.

Meme Yamel indicó por su parte que no todos en el Poder Judicial Federal respaldan las movilizaciones y recursos que han llevado a cabo en esta guerra judicial, pues se trata de una institución conformada por cerca de 50 mil personas y solo unos cuantos son los están organizando los paros y saliendo a las calles. “Qué pasa con el resto que no está en paro, no podemos asegurar que todos están en contra, pero sabemos que sí están en contra del paro. Sabemos que hay gente que está en contra de que no vayan a trabajar y que estén cobrando, ¿qué pasa, por qué casi no los escuchamos? Porque sí hay un yugo dentro del propio Poder Judicial de no se escuchen esas voces”.

Yamel exhibió el tipo de liderazgos dentro del Poder Judicial. Recordó que la Jueza Nancy Juárez Salas no es la primera vez que busca ir contra el Poder Ejecutivo, “de hecho ella hizo exactamente lo mismo al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba la discusión de la reforma, le hizo exactamente la misma amenaza que le iba a mandar a la cárcel”.

“Nancy Juárez Salas ahora la están levantando como la heroína del mes, ya cambiaron de heroína de la semana, la ironía la heroína, pasada era Patricia Aguayo, que es enfermera militar”, que fue buscada por las autoridades en el pasado, ahondó. “Cambiamos de Patricia Aguayo a Nancy Juárez, estamos en Nancy Juárez qué es lo que hoy sabemos de Nancy Juárez Nancy, que ha sido procesada por quejas internas, que fue suspendida, que los propios trabajadores del Poder Judicial presentaron quejas en su contra”.

“El punto es que persona que vemos que empieza de vocero del Poder Judicial les escarbas tantito y empiezas a encontrarle que fue nepotismo, que tiene quejas, que liberó delincuentes, por ejemplo, qué pasó con el Magistrado que estuvo en la primera conferencia, es el Magistrado que deja libre a Uriel Carmona, Fiscal de Morelos”, detenido por en delitos contra la procuración y administración de justicia en el feminicidio de Ariadna Fernández López.

“Entonces si le empiezas a buscar en realidad, los que están saliendo a hablar, son personas que no están defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial, sino que realmente están defendiendo que ellos puedan seguir con su trabajo para poderse mantener en ese coto de poder que han hecho, aunque nada tiene que ver con una carrera judicial y que nada tiene que ver con un buen desempeño de su trabajo”.

