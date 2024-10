ENTREVISTA ¬ Rehabitar a Rulfo fue ir a nuestras raíces, dice elenco de Pedro Páramo

Las actrices Ilse Salas y Dolores Heredia hablaron sobre el trabajo que realizaron en el filme de Pedro Páramo. “Esta es la versión de Rodrigo Prieto muy particular y que logró algo, que a mí no me parece un mérito menor, que es contar el cuento de principio a fin”, dijo Salas.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- “Rehabitar a (Juan) Rulfo, las palabras de Rulfo nos estaba causando cierta tristeza y melancolía porque es una visita a nuestras raíces y a México”, expresó la actriz Ilse Salas, sobre su participación en la película Pedro Páramo, misma que está basada en la novela del mismo nombre, la cual estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del próximo 6 de noviembre.

En entrevista con las periodistas Bianka Estrada y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, las actrices Ilse Salas y Dolores Heredia hablaron sobre el trabajo que realizaron en el filme de Pedro Páramo. “Esta es la versión de Rodrigo Prieto muy particular y que logró algo, que a mí no me parece un mérito menor, que es contar el cuento de principio a fin”, dijo Salas.

La actriz también destacó que la película está basada fielmente en el libro de Rulfo, por lo que ver el filme es una forma de acercarse al texto, ya que no difieren uno del otro. “Creo que ver la versión de Rodrigo es una buena manera también de acercarse a la novela, o sea, conviven perfectamente las dos cosas, no es como que se aleje, y cada quien tendrá un Comala en su cabeza también”, consideró.

Por su parte, Heredia destacó que el filme podría ayudar al público a entender de una manera menos complicada la obra de Rulfo, ya que él mismo aceptaba la complejidad de su texto. “El mismo Rulfo decía que la novela era intrincada, era complicada, él mismo decía ‘es una novela que se tiene que leer tres veces’”, refirió Heredia.

“La película yo creo que de alguna manera facilita cierta lectura en relación a la novela, porque estructuralmente tiene algunas cosas que puede entenderse (…) siento que eso ayuda muchísimo a tener una lectura, una lectura visual de esta joya, maravillosa que nos que nos sigue contando tanto”, añadió la actriz que le da vida al personaje de Eduviges, en la trama dirigida por Rodrigo Prieto.

De esta dirección, Ilse consideró que Prieto fue muy valiente y el filme “muy dulce”. “Es un valiente [Rodrigo Prieto] con una generosidad y una humildad, y una sensibilidad tan dulce, y yo pienso que su Pedro Páramo es eso, como que la película tiene una dulzura entrañable que te dan ganas de trabajar, o sea, no sé todos estábamos muy felices”, opinó.

Por su parte, Heredia resaltó el papel de las mujeres dentro de la trama, ya que, dijo, son las que sostienen la vida en Comala, donde se desarrolla la historia de Juan Páramo. “Estas mujeres están allí para tejer los hilos, las redes que sostienen Comala”, expresó Heredia, quien manifestó que ella sigue “teniendo la una pasión muy grande por las letras de Rulfo, por el mundo de Rulfo”.

Respecto a la pertinencia de la obra de Rulfo en la época actual, Dolores explicó que el despojo, tema que se aborda en el filme, sigue siendo un tema muy actual. “Yo creo que un tema también bien actual es el despojo territorial, la tierra también como otro campo igual, como el cuerpo de la mujer, un espacio un territorio de conquista, eso es tremendo, está muy claro, es una de las grandes tramas de esto y por ahí se va tejiendo la poesía”, subrayó.

Bianka Estrada y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/bianka-estrada-y-perla-velazquez