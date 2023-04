Guerrero: 32 personas murieron en 5 años por contaminación de termoeléctrica, acusan

Los decesos se debieron principalmente a enfermedades relacionadas con cáncer y accidentes cerebrovasculares y pulmonares, reclamaron en mitin por el Día de la Tierra. Pescadores y ambientalistas formarán un frente para pedir a los gobiernos federal y estatal un plan en el que se exija a la CFE que reduzca al mínimo la polución que produce la termoeléctrica.

Por Brenda Escobar

Petacalco, Guerrero, 24 de abril (ElSur).- Un grupo de pescadores y ciudadanos defensores del medio ambiente en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, acordó hacer un frente común para exigir a las autoridades estatales y federales que se ejecute un plan integral que contemple la exigencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que reduzca a su mínima expresión la contaminación que produce la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que desde abril de 1993 está en operación en esa localidad.

El sábado 22, para conmemorar el Día de la Tierra, se reunieron en la plaza principal de Petacalco, el grupo de pescadores que encabeza el presidente de la cooperativa pesquera La Boba, Jesús Campos Albarrán, y los integrantes del grupo civil Juntos por el Bien de Petatalco-Bajo Balsas, representados por la excomisaria Municipal de esa comunidad, Karina Ambriz Urbano, y Sergio Moreno Sotelo, a invitación del Comité Estatal por la Defensa de Petacalco, presidido por el gestor social, Misael Medrano Baza.

Ahí, llevaron a cabo un mitin, donde los oradores coincidieron en que el nivel de contaminación provocado por la central termoeléctrica es alarmante, pues cada vez hay más casos de personas con enfermedades cardiorespiratorias. Señalaron que desde hace cinco años, las principales causas de muerte entre la población de esa comunidad es cáncer, accidentes cerebrovasculares y decesos derivados de la enfermedad pulmonar obstructiva y que en ese mismo periodo han fallecido 32 personas por estos males, sin contar que “los 365 días del año” hay personas enfermas de las vías respiratorias como consecuencia de la respiración constante de las partículas tóxicas que la planta arroja a la atmósfera.

De igual forma, lamentaron que ni la CFE ni el Gobierno federal y estatal han atendido de manera oportuna las principales problemáticas generadas por la termoeléctrica como son las emisiones de hollín “que caen en todas partes”, la ceniza que sobrevuela el límite perimetral y cae en el poblado.

También los daños a los cultivos, la mortandad de sardinas que ocurrió en enero del 2022, la muerte constante de las tortugas marinas que quedan atrapadas en el canal de llamada, la contaminación auditiva que produce la central “a cualquier hora” y el olor constante de combustóleo en el medio ambiente, entre otras.

Los integrantes de Juntos por el Bien de Petacalco-Bajo Balsas, llevaron a este mitin dos racimos de cocos completamente manchados de hollín negro, así como hojas de limón, icacos y ciruelas que se observaron con manchas y explicaron que el hollín pudre las flores, hojas y frutas de la flora en toda la zona de influencia de la termoeléctrica, lo que representa pérdidas no sólo económicas entre los campesinos y productores, sino también en las pocas posibilidades de obtener frutas y verduras aptas para el consumo humano.

El presidente del Comité Estatal de Apoyo a Petacalco, Misael Medrano Baza, llegó a este mitin por el Día de la Tierra, acompañado del Diputado local, Fortunato Hernández Carbajal; el Senador suplente, Saúl López Sollano; el exalcalde priista de Zihuatanejo, Eric Fernández Gómez, y el líder transportista, Apolinar Segueda Dorantes, entre otros y encontró que en el mismo lugar, estaban por un lado los pescadores y por otro, los integrantes del grupo civil, cada uno con su bocina con la intención de participar.

Según trascendió, la diferencia entre ambos grupos es porque no se ponen de acuerdo para deslindarse de intereses particulares, partidistas e incluso, económicos, pero Medrano Baza hizo un llamado a la unidad y a hacer un frente común, por lo que no les quedó más opción que aceptar.

Y es que de acuerdo a Medrano, “es importante que nos unifiquemos para luchar contra la contaminación, les vamos a pedir que se unifiquen, que dialoguen, no hay tiempo que perder, hay que unificarse, hay que platicar, es una cuestión de salud, es una cuestión de vida, de respirar todos los días, todos los minutos, todos los segundos”.

Les propuso a los pobladores de Petacalco ahí presentes –unas 80 personas-, que cada vez que las chimeneas de la termoeléctrica saquen las fumarolas de humo, tomen video y lo difundan en las redes sociales, para visibilizar todavía más la problemática ambiental.

LAS PARTICIPACIONES EN EL MITIN

La excomisaria Municipal, Karina Ambriz, agradeció a los luchadores que iniciaron la lucha contra las afectaciones de la termoeléctrica. “Hoy ustedes vienen a ofrecernos su apoyo y se los agradecemos inmensamente, pero ya hay un proceso. El Gobierno federal ya está actuando, simple y sencillamente no es un proceso fácil”.

“No podemos decir que de la noche a la mañana va a haber una respuesta porque hay muchos intereses de por medio, sin embargo, se está actuando y esperamos que a principios de mayo ya haya ese mentado plan integral donde dijeron que se iba a caracterizar la solución para Petacalco, si algo se ha conseguido ha sido gracias a la lucha que se ha venido haciendo desde aquí”.

Luego tomó el micrófono el ciudadano, Sergio Moreno e hizo un llamado a las autoridades federales y estatales “para que atiendan debidamente la situación de factores mencionados, no sólo el periodo muestreado del que se está haciendo alarde ahorita, sino del periodo de antaño, el impacto ambiental histórico de la central en torno al diámetro de impacto”.

“Exigimos en pleno ejercicio de transparencia, que la información de las medidas de atención y reparación sean puestas a escrutinio popular de la población para crear certidumbre en las acciones y tener plena confianza y certeza de que se está cumpliendo en lo que todas las autoridades les competa, que se establezca un vínculo comunitario de coexistencia entre el desarrollo industrial y nuestro medio ambiente y sociedad; queremos que las reuniones y acciones de mitigación y de atención se desarrolle en el pueblo y se haga partícipe a toda la población popular para que estén enterados del tema, que no se manejen como fue de antaño”.

Otro de los asistentes, Roberto Bahena Camarillo, dijo que cuando llegó la termoeléctrica a Petacalco hace ya 30 años, muchos habitantes estaban contentos porque pensaron que traería beneficios, “porque no habíamos leído qué cosa era una termoeléctrica, ¿qué nos ha dado? Muertes, infartos, baja producción en los mangos, las papayas, en los chiles, en todo lo que siembra el campesino”.

Dijo que hace años también se monitoreó la calidad del aire, tal como se está llevando a cabo desde el miércoles 19 por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). “Ahorita mientras esté el monitoreo, no van a oír ruidos, no le van a echar combustóleo o le van a echar poquito pa’ que digan, nosotros somos los que vivimos en Petacalco, nosotros sabemos todo”.

Más adelante, se quejó de la indiferencia del Alcalde perredista de La Unión, Crescencio Reyes Torres, quien desairó la invitación de Misael Medrano para asistir a la reunión del sábado y que en contraparte, organizó una marcha para este lunes ahí mismo en Petacalco. “Hay que volver a votar por él, que al cabo nos hace harto caso y él sabe, ahorita le van a ir a decir y no me interesa porque no le debo nada al Presidente Municipal”.

Otro vecino, Raúl Valdovinos Bustos, indicó que su presencia en ese lugar obedecía a que está preocupado por el problema de la contaminación de la termoeléctrica. “Ya estamos hartos de tantas reuniones y no se logra nada, yo he sido de las personas que me he querido manifestar contra la Comisión, que he querido bloquear y saben que no me echo para atrás y que no voy a venderme como lo han hecho otras personas, pero mis compañeros quieren que le demos por la vía pacífica”.

“Esta cosa va a afectando de más en más cada día, es muy preocupante y yo quisiera que vivieran aquí para que supieran qué es lo que estamos padeciendo, el hollín que cae todos los días las 24 horas, ya lo tenemos dentro de nuestras casas, en nuestros hogares, nuestros niños también se lo están comiendo, lo estamos respirando y eso es lo que me preocupa y me apura”.

Comentó que han sido muchas reuniones y no han podido conseguir que se detenga la contaminación, por lo que invitó a los presentes a llevar a cabo acciones más contundentes “para lograr que la CFE nos mire, así no vamos a lograr nada, nada más nos la vamos a ir llevando así y la gente se nos va a ir enfermando, se nos va a ir agravando, hay muchas personas ya enfermas de cáncer y es real, no estamos mintiendo”.

Sostuvo que “la contaminación es palpable, nosotros ya estamos acostumbrados al mal olor del combustóleo, del carbón, de todo lo que ustedes quieran, pero sí es muy crítico y culpó a la CFE de todos los daños que se están suscitando en el pueblo y en toda la región, nosotros en Petacalco lo estamos recibendo de manera directa en el impacto ambiental y en la salud. Hay personas que tienen cuatro, seis meses con gripa y tos, y no se les puede quitar. Eso no es normal”.

“Nos estamos enfermando y es muy grave, eso es lo que a mí me da tristeza porque he estado en reuniones, reuniones y reuniones, y no se logra nada, hay personas que lejos de unirse nos echan a perder el movimiento que traemos y esa es la verdad, yo tengo hijos y no quisiera que se enfermaran por respirar esto”.

Aseveró que es urgente que se atienda la problemática ambiental: “CFE está atentando contra la salud y nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano. Nos está afectando, es la verdad, apóyennos para que esto se solucione de la mejor manera y lo más pronto posible. A mí lo que me importa es que se atienda de manera urgente el tema de la contaminación, es lo que más pedimos que se resuelva, ya estamos cansados con la CFE porque no nos hacen caso y nos está afectando a todos”.

