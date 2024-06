El dólar baja del piso de los 18 por uno y la moneda mexicana rescata su fortaleza

Hace exactamente un año, el dólar se cotizaba en 18.23 pesos; pero actualmente se encuentra por debajo del piso de los 18, un nivel que no alcanzaba desde el 7 de junio.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El peso mexicano logró ubicarse este lunes por debajo del piso de las 18 unidades por dólar, ya que el billete verde llegó a cotizar en 17.9627. Ante dicha situación, la moneda nacional tuvo una apreciación de 1.2 por ciento respecto a la jornada de ayer, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

“El nerviosismo de los mercados de las últimas semanas comienza a disiparse y las expectativas sobre las tasas de interés vuelven a acaparar los reflectores”, reportó Julio Sánchez Onofre en el sitio Investing.com.

“Al filo de las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio, de dólar a peso mexicano, llegó a bajar hasta las 17.92 unidades, con lo que la divisa nacional mostraba una apreciación de 0.97 por ciento. Con esto, el peso mexicano recortaba las pérdidas mostradas desde las elecciones del 2 de junio”, destacó Sánchez Onofre.

De acuerdo con datos del Banxico, el peso mexicano tuvo una apreciación de 1.22 por ciento, pues se ubicó en 17.9627; es decir, 0.22 centavos menos que el viernes pasado, cuando cerró en 18.1848.

El desempeño de la divisa mexicana contrasta con la cotización registrada hace exactamente un año, cuando el dólar se valuaba en 18.23 pesos; mientras que ahora se encuentra por debajo del piso de los 18.

De esta manera, la moneda local hila su tercera jornada consecutiva de ganancias, luego de que el día de hoy se diera a conocer que la inflación creció durante la primera quincena de junio, lo que refuerza las expectativas de Banxico de mantener sin cambios la tasa clave.

Asimismo, el súper peso acumula una depreciación del 6.3 por ciento en lo que va del mes de junio, esto después de la victoria electoral de Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio.

INFLACIÓN SE ACELERA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un avance de 0.21 por ciento durante los primeros 15 días de junio, mientras que la inflación general anual pasó de 5.18 por ciento en la misma quincena de 2023 a 4.78 por ciento en la de 2024. Sin embargo, este último dato es superior al 4.59 por ciento que se marcó en la segunda quincena de mayo.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el mismo periodo del año pasado, la inflación quincenal fue de 0.02 por ciento.

Por componentes, las variaciones anuales de los índices subyacente y no subyacente fueron de 4.17 y 6.73 por ciento, respectivamente. En el mismo periodo del año anterior, fueron de 6.91 y 0.03 por ciento, en ese orden.

Por otro lado, las entidades que mostraron una mayor variación inflacionaria quincenal fueron Oaxaca (0.48 por ciento), Yucatán (0.47 por ciento), Hidalgo (0.44 por ciento), Campeche (0.43 por ciento) y Sonora (0.39 por ciento).

Asimismo, los estados que arrojaron menos variación fueron Zacatecas (-0.49 por ciento), Michoacán (-0.25 por ciento), Baja California (-0.11 por ciento), Baja California Sur (-0.11 por ciento) y Guanajuato (-0.03 por ciento).

Los productos que más incremento reflejaron en la primera quincena de junio fueron el chayote (79.25 por ciento), la naranja (19.29 por ciento) y la lechuga (15.37 por ciento); mientras que los que presentaron disminuciones fueron la uva (-22.44 por ciento), el chile serrano (-18.45 por ciento) y el jitomate (-11.83 por ciento).

BANXICO MANTIENE TASA DE INTERÉS EN 11%

El pasado 9 de mayo, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la Tasa de InterésInterbancaria en un 11 por ciento, con la finalidad de frenar la inflación, cuyo panorama analizará para futuros ajustes.

Por decisión unánime, el banco central del país dejó sin cambio la tasa clave, luego de que en marzo pasado la recortó en 25 puntos base.

“Hacia delante, [la Junta de Gobierno] valorará el panorama inflacionario para discutir ajustes en la tasa de referencia. Considerará la incidencia de la postura monetaria restrictiva que se ha mantenido y la que sigue imperando sobre la evolución de la inflación a lo largo del horizonte en el que opera la política monetaria”, detalló en un comunicado.

El Banxico decidió retomar el nivel de la tasa de interés que había prevalecido por casi un año en sus decisiones monetarias, debido a que “la postura monetaria se mantiene restrictiva”.

Sin embargo, destacó que continúa la brecha positiva en la producción y en el mercado laboral, las cuales son fuentes de riesgo para la inflación de corto plazo, especialmente de los servicios.