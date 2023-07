VIDEOS: Rusia acusa a Ucrania de lanzar un ataque con drones en Moscú y Crimea

Por Felipe Dana

KIEV, Ucrania (AP).— Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de lanzar un ataque de drones contra Moscú y Crimea el lunes por la mañana. Uno de los drones cayó cerca del cuartel general del Ministerio de Defensa, mientras que el ejército ruso lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria en el sur de Ucrania.

El Alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que no había víctimas por el impacto de los drones contra dos edificios no residenciales. El Ministerio de Defensa afirmó que el ejército había hecho que los dos drones se estrellaran tras interceptarlos de forma electrónica.

Una de las aeronaves cayó en la autopista Komsomolsky, cerca del centro de Moscú, según medios rusos, donde rompió cristales en comercios y dañó el tejado de una casa a 200 metros (unas 200 yardas) del gran edificio del Ministerio de Defensa. La sede del Ministerio tiene sistemas antiaéreos Pantsyr en el tejado.

En un primer momento no estaba claro si la aeronave pretendía atacar el Ministerio de Defensa, que se encuentra a 2.7 kilómetros (1.7 millas) del Kremlin, o se dirigía a otro objetivo en el centro de Moscú.

Otro dron chocó contra un edificio de oficinas en el sur de Moscú y destrozó varias de sus plantas superiores, un impacto más visible que el de otros ataques de drones previos contra la capital rusa.

Trabajadores de emergencias revisaban los daños y en uno de los tramos de autopista donde cayeron las aeronaves se cortó el tráfico.

Las autoridades ucranianas no se atribuyeron en un primer momento el ataque, el segundo con drones registrado este mes contra la capital rusa.

En el incidente anterior, el 4 de julio, el ejército ruso dijo que cuatro de los cinco drones fueron derribados por las defensas antiaéreas a las afueras de Moscú y el quinto fue interceptado de forma electrónica y obligado a estrellarse. Ese ataque hizo que las autoridades restringieran temporalmente los vuelos al aeropuerto moscovita de Vnukovo y desviaran vuelos a otros dos aeródromos de la ciudad.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el lunes que “la intensidad de los intentos de atacar nuestras regiones con drones ha crecido”.

Las autoridades rusas dijeron que otro dron ucraniano había atacado el lunes de madrugada un depósito de munición en el norte de Crimea y obligado a cortar el tráfico en una importante autopista y una línea ferroviaria que cruza la península en el Mar Negro, anexionada de forma ilegal por Moscú en 2014. Unas horas más tarde se reanudó el tráfico ferroviario.

También se ordenó la evacuación de varios pueblos en un radio de cinco kilómetros (tres millas) desde el depósito atacado, indicó el Gobernador nombrado por Moscú para Crimea, Sergei Aksyonov.

El ejército había derribado o interceptado 11 aeronaves no tripuladas, dijo Aksyonov, mientras que el Ministerio de Defensa dijo después que 11 de los drones se habían estrellado en el Mar Negro tras ser interceptados por medios electrónicos y otros tres habían sido derribados.

Mykhailo Fedorov, Ministro ucraniano de Transformación Digital, afirmó en su canal en una app de mensajería que los ataques de drones del lunes contra Moscú y Crimea mostraban que los recursos rusos de defensa antiaérea y guerra electrónica “cada vez son menos capaces de proteger los cielos de los invasores”, y añadió que “habrá más”.

