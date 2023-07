Drones y misiles rusos golpean a Ucrania; dañan infraestructura en el puerto de Odesa

Por Hanna Arhirova

Kiev, 19 de julio (AP).— Drones y misiles rusos golpearon objetivos en diferentes lugares de Ucrania durante una noche de intensos ataques aéreos que dañó infraestructura portuaria clave en el sur de Ucrania e hirió al menos a 12 personas, según indicaron el miércoles las autoridades ucranianas.

El bombardeo golpeó el puerto sureño de Odesa por segunda noche en fila, días después de que el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijera que Moscú suspendería su participación en la Iniciativa de Grano del Mar Negro, que permitió que cruciales exportaciones de grano llegaran al mundo, incluidos muchos países amenazados por el hambre.

Entre tanto, responsables rusos de emergencias en Crimea informaron de más de dos mil 200 evacuados de cuatro poblaciones por un incendio en una instalación militar. El fuego también provocó el cierre de una importante autopista, según Serguei Aksyonov, administrador nombrado por Rusia para la región, anexionada por Moscú en 2014.

No especificó la causa del fuego en el distrito de Kirovsky, que se produjo dos días después de un ataque en un puente que conecta Rusia con la península y que el Kremlin ha atribuido a Ucrania.

Today's 🇷🇺 terrorists' attack on Odesa proves that their target is not only 🇺🇦, and not only the lives of our people. About a million tons of food is stored in the ports that were attacked today. This is the volume that should have been delivered to consumer countries in Africa… pic.twitter.com/7jbz9TaqKg

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023